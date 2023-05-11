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據報拜登稱與習近平通話正在準備中

11/05/2023

　　據《彭博》報道，美國總統拜登告訴記者，正在準備與中國國家主席習近平的通話。


　　今年年初有美國官員曾表示，在中國「兩會」閉幕後，拜登和習近平將在3月中旬通話。不過，由於中美關係持續緊張，兩人一直沒有通電話的計劃。

撰文：經濟通中國組

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