世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件

世界衛生組織總幹事譚德塞周四(11日)在日內瓦宣布，猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。



譚德塞指出，在過去3個月，猴痘報告病例較之前3個月減少了近90%。因此，猴痘跟新冠肺炎一樣，不再是全球衛生突發事件。但他同時警告，猴痘病毒繼續影響到全球各地社區，包括非洲在內，當地傳播情況尚不明瞭。

撰文：經濟通新聞組

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