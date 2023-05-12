  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

世衛宣布猴痘不再構成國際關注的突發公共衛生事件

12/05/2023

　　世界衛生組織總幹事譚德塞周四(11日)在日內瓦宣布，猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。


　　譚德塞指出，在過去3個月，猴痘報告病例較之前3個月減少了近90%。因此，猴痘跟新冠肺炎一樣，不再是全球衛生突發事件。但他同時警告，猴痘病毒繼續影響到全球各地社區，包括非洲在內，當地傳播情況尚不明瞭。

 

撰文：經濟通新聞組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.240

異動股

00312

歲寶百貨

0.036

異動股

00291

華潤啤酒

32.200

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.242
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.036
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.200
  • 00570 中國中藥
  • 4.320
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.640
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.800
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 94.950
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 322.200
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.400
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.300
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.750
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 159.600
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.420
即時重點新聞

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 14:01  恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 14:08  【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
人氣文章

娛樂情報

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
回南天 | 天氣潮濕抽濕機出動！台電3招提升抽濕機效能！配搭一電器抽濕效能大提升！定期做一件事增加風量！抽濕機切忌放哪裏？ 2新文章
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金