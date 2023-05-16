傳中國鋪路APEC峰會，拜登、習近平有望單獨會面

中美關係在氣球事件後惡化，中方一直擱置美國國務卿布林肯訪華事宜的重新安排。不過美中高層近日頻密互動，兩國緊張關係有放緩跡象，美媒15日引述消息人士透露，兩國元首或於11月單獨會談。



據《華爾街日報》報道分析，亞太經濟合作會議(APEC)峰會將於11月在三藩市舉行，可能成為再次舉行「習拜會」的契機，據傳中方正為此鋪路。相關中國官員表示，北京希望為國家主席習近平出席該會議，並與美國總統拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。



拜登早前表示，在安排與習近平對話方面已經取得進展，但未透露兩人何時可能對話。兩人上一次會晤是去年11月於印尼峇厘島20國集團(G20)主要經濟體峰會前。



美國國家安全顧問沙利文上周在維也納，與中共政治局委員、中央外辦主任王毅進行了超過8小時的會談。同時，美國駐華大使伯恩斯也與中國外長秦剛，和商務部長王文濤在北京會面。此外，兩國政府亦正探討美國商務部長雷蒙多，和財政部長耶倫可能訪華之行。但報道引述一位美國官員說，沙利文和王毅未討論，布林肯重新安排的訪華行程何時成行。

撰文：經濟通中國組

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