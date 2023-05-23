麥卡錫:與拜登會談富有成效，但尚未達成債限協議
23/05/2023
美國共和黨眾議院議長麥卡錫表示，他周一(22日)和拜登總統進行了「富有成效」的會談，但尚未達成協議以避免美國陷入災難性債務違約。
兩人在白宮磋商了一個多小時。早些時候，財政部長耶倫警告，財政部「很有可能」在6月初就用完現金，最早可能在6月1日違約。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
23/05/2023
美國共和黨眾議院議長麥卡錫表示，他周一(22日)和拜登總統進行了「富有成效」的會談，但尚未達成協議以避免美國陷入災難性債務違約。
兩人在白宮磋商了一個多小時。早些時候，財政部長耶倫警告，財政部「很有可能」在6月初就用完現金，最早可能在6月1日違約。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
更多國際動態
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-23
2023-05-23
2023-05-23
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-19
延伸閱讀
05/03/2024 12:29 【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債
05/03/2024 14:01 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌
05/03/2024 10:24 【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元
05/03/2024 14:08 【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間
05/03/2024 12:09 《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡
05/03/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車
05/03/2024 08:42 【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好
01/03/2024 10:36 《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀
05/03/2024 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰