  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國第一公民銀行起訴滙豐，為竊商業機密招攬原矽谷銀行員工

23/05/2023

　　美國第一公民銀行收購倒閉的矽谷銀行後，控告滙豐控股(00005)為了偷取商業機密，招攬原矽谷銀行的員工。滙豐據稱在一項名為「殖民地計劃」(Project Colony)中挖走矽谷銀行數十名員工。滙豐發言人Matt Ward拒絕置評。
　
　
尋求賠償逾10億美元
　
　　第一公民銀行在加州入稟指控，該行於3月27日收購矽谷銀行，兩周後，滙豐挖走了矽銀42名銀行家，並厚顏地取走和濫用矽谷銀行的機密、專有和商業秘密信息，以便在美國開設針對初創公司的銀行業務，削弱收購矽谷銀行後第一公民銀行的競爭優勢。第一公民銀行在訴訟中尋求獲得賠償超過10億美元(約78億港元)。　


　　根據訴狀，David Sabow跳槽到滙豐之前曾在矽谷銀行的醫療保健和技術銀行業務任職，他是該計劃的總設計師，目的是掠奪被視為是「矽谷銀行獲利引擎的核心」。訴狀稱，Sabow幫助確認6名需要聘用的美國核心領導人，以及另外35名矽谷銀行專業人士。


　　根據訴狀，在第一公民銀行不知情的情況下，滙豐3月13日收購矽谷銀行的英國部門後的幾天內，Sabow就成為了滙豐的高管，他和新僱主立即制定了一項計劃，以獲取矽谷銀行有關客戶和競爭對手的數據，包括有關其生命科學與技術部門的詳細信息。訴狀稱，Sabow以隱喻稱這個計劃為「殖民地計劃」。
　
白銀價格訴訟遭美國法官駁回
　
　　至於有投資者入稟控告滙豐和加拿大豐業銀行操縱白銀價格的訴訟，就被美國法官駁回。

 

撰文：經濟通採訪組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.242
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.036
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.200
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.540
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.640
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.800
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 94.950
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 322.200
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 01769 思考樂教育
  • 4.870
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.300
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.750
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.900
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 159.700
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.420
即時重點新聞

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 14:01  恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 14:08  【兩會解讀】黃守宏：赤字率3%整體適度，為風險挑戰留政策空間

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

兩會等乜
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
人氣文章

Fashion

從Pinterest 2024年潮流預測，窺探時尚美妝最新趨勢！藍色彩妝成大熱、甚麼是Grandpacore？預備你的蝴蝶結穿搭吧！ 2
人氣文章

Fashion

從Chanel、Dior、Bottega Veneta新品，看2024春夏耳環3大潮流！珍珠元素可鹽可甜、閃亮水晶展現優雅氣息！特大耳環秒變時尚達人 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金