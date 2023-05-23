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2023年全球智商排名日本奪冠，香港排第四遜於台灣新加坡

23/05/2023

　　「世界人口綜述」組織(World Population Review)公布2023年全球平均智商排名，日本居首位，香港排第4，中國排第5。


　　排名首10位中，亞洲國家或者地區佔6席，首三位是日本(106.48)、台灣(106.47)和新加坡(105.89)。第6至10名分別是南韓、白俄羅斯、芬蘭、列支敦士頓及荷蘭/德國。


　　報告指，日本民眾的識字率高達99%，性格上擁有勤奮、自律，關注細節的優勢，該國在科技、工程與醫藥發展等方面亦領先各國，故得分最高。而全球平均智商值最低的3個國家或地區則是:獅子山(45.07)、賴比瑞亞(45.07)和尼泊爾(42.99)。

菲律賓智商低於全球均值，教育部門將全面檢討

　　有報道指，菲律賓智商平均智商為81.64，在全球199個國家和地區中排名第111位，低於全球平均值，引起當地關注，菲國菲律賓衞生部認為與營養不良有關；教育部門亦表示會全面檢討，包括在假期推出「學習營」，以改善基礎教育品質，以及研究是否需要對學生的營養攝取採取輔助措施。

 

撰文：經濟通採訪組

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