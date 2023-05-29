【大國博弈】美商務部長:不會容忍中國封殺美光，與盟國合作應對

美光在中國遭禁售，美國商務部長雷蒙多27日表示，美國不會容忍中國封殺美光科技的晶片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。



據《路透》報道，5月25日至26日才與中國商務部長王文濤會面的雷蒙多，在美國底特律出席印太經濟架構(IPEF)貿易部長會議上強硬表示，美國堅決反對中國對美光採取的行動，強調中方行為是在沒有任何事實依據下針對一家美國公司，美方認為這顯然是經濟脅迫。她說:「我們不會容忍，也不認為它會成功」。



雷蒙多指出，中方封殺美光的決定，是在七大工業國(G7)領導人同意對中國經濟脅迫採取新作法反擊的隔日做出。她表示，美國正與夥伴密切合作，應對包括所有美光禁令在內，所有關於中國非市場性做法的挑戰。



她還說，IPEF有關供應鏈和其他重要談判協議，將與美國投資520億美元的晶片法案(CHIPS Act)主張保持一致，以加強促進美國半導體生產。美國歡迎IPEF成員國的企業參與晶片法案投資，希望日本、南韓、新加坡等地的企業參與。



中方擬拉攏南韓在半導體合作



中國國家網信辦21日宣布，美光未通過其網路安全審查，要求中國關鍵通訊基礎設施運營商立即停止採購美光產品，形同封殺美光。值得注意的是，除了封殺美光產品，中方也在嘗試突圍美國組成的「晶片四國聯盟(Chip 4)」。王文濤26日與南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根會晤，就強化中韓半導體產業鏈供應鏈領域探討合作機會。市場人士分析，中方拉攏南韓的用意明顯，企圖在韓美之間製造隔閡。



不過南韓也擔心與中國走的太近將惹惱美國。外媒引述知情人士透露，中國禁用美光晶片後，南韓政府已表態不會鼓勵國內的晶片公司搶奪美光在中國失去的市場份額。南韓仍將美國視為半導體行業的重要長期合作夥伴，不想因此事破壞韓美兩國關係。



美國分析評估是否續對中國商品徵收關稅



此外，美國副貿易代表比安奇(Sarah Bianchi)表示，美國正在分析評估是否繼續對中國商品徵收關稅，並表示美中貿易關係的任何「突破」都不會決定美國對華商品關稅評估的結果。



比安奇稱，拜登政府不認為會有這樣的突破，但將繼續與中國在各個層面進行對話。美方正在從分析的角度進行評估，不會把與中國的貿易關係取得任何突破作為評估的部分基礎。她說，美國貿易代表辦公室(USTR)正在繼續研究行業和利益相關方對關稅的意見，並與美國商務部、財政部和其他機構協商，以確定哪些類別具有戰略意義，有望在2023年底之前完成評估。

撰文：經濟通中國組

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