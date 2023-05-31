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美軍機遭中國戰機攔截，美國:不必要的挑釁性動作

31/05/2023

　　美國軍方表示，一架中國戰機上周五(26日)在南中國海上空，以「不專業」方式攔截一架美國偵察機，並表示中國軍方採取了不必要的挑釁性機動動作。國防部長奧斯汀早前提出在新加坡與中國國防部長李尚福會面的要求，不過遭北京拒絕。


　　美國印太司令部在聲明中指出，一架中國殲-16戰機，當時攔截一架美國空軍RC-135飛機，期間作出沒有必要、咄咄逼人的飛行動作，包括直接飛到RC-135的機頭，迫使美國飛機飛過其尾流湍流。美軍稱，該架RC-135當時正依據國際法，在南中國海上空的國際空域開展安全與例行性的行動。


　　一段5月26日從美國偵察機駕駛艙錄下的視頻顯示，中國戰機從右向左橫越美國偵察機飛行路徑，美國飛機機身明顯出現晃動。官員們表示，這架中國戰鬥機離美國飛機約400呎(122米)。

美國現在披露此事是因為需要一定程序，且還要進行外交溝通

　　外電引述美國一位高級國防官員表示，五角大樓不相信這種事件會是中國戰鬥機飛行員自作主張，這種攔截行動是南中國海、東中國海、台灣海峽和其他地方存在的一種普遍模式的縮影。該官員說，美國之所以現在披露此事並非針對中國拒絕中美防長會晤一事，現在才公布是因為解密需要一定程序而且還要進行外交溝通。


　　周一(29日)，中國證實已拒絕五角大樓提出的兩國防長在新加坡會晤的要求。美國國防部長奧斯汀周二(30日)啟程前往日本，他將在會見當地官員後飛往新加坡參加香格里拉對話會。


　　美國表示，軍事層面的對話交流對於防止事故或誤解演變成軍事衝突至關重要。

中方敦促美國停止這種危險的挑釁行為，停止將責任轉嫁中國

　　中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇譴責美國頻繁對中國進行近距離偵察，稱這對中國的國家安全構成嚴重威脅。他在一份聲明中指出，美國的挑釁和危險舉動是海上安全問題的根源。中國敦促美國停止這種危險的挑釁行為，並停止將責任轉嫁給中國。

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