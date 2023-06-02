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據報TikTok將歐美用戶敏感資料存放在中國

02/06/2023

　　關於TikTok有否與中國政府分享外國用戶數據，美國《福布斯》雜誌進一步披露稱，中國短片分享平台抖音海外版TikTok，將美國和歐洲等全球大量用戶的敏感資料存放在中國，有別於行政總裁周受資3月所指，美國用戶資料一直存放在佛吉尼亞州和新加坡的講法。


　　報道引述TikTok多個部門的紀錄指，過往幾年有數以千計創作者和公司用戶，包括一些名人網紅，向TikTok提供社會安全碼等財務資料和個人資料，以接收按流量計算的收入，TikTok運用母公司字節跳動的工具和資料庫處理，並將有關資料儲存在位於中國的伺服器，當地員工亦可取用。目前不清楚有獲取權限的員工人數和位置，以及有無人未經授權下取得有關資料，TikTok回覆時未有作出解釋，只表示對周受資在國會作供時的準確性充滿信心。字節跳動暫時未作置評。


　　TikTok早前為了解決美國用戶資料隱私的疑慮，提議以15億美元(約106.4億元人民幣)推動「德州計劃」(Project Texas)，在美國建立獨立的實體空間，使用美國科技公司「甲骨文」(Oracle)的伺服器儲存美國用戶資料，但許多國會議員對該計劃存疑。

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