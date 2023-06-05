【專訪】陶冬：債務上限不足懼 盈利才是硬道理（有片）

美國總統拜登周日（4日）簽署法案，暫停執行債務上限，結束數月的債務違約危機鬧劇。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，法案實際上是為了對付即將到期的債務違約作出的一個緊急規避行動，把問題推後到2025年新一屆政府上台後再解決。而民主共和兩黨達成協議就像公司公布業績，重要的不是甚麼時候公布業績，而是業績本身好過預期還是差過預期。

他指出，自從1917年，美國總共有78次調高債務上限，這在三權分立的美國應該說是家常便飯，「別太把債務上限當回事兒」。根據法案要求，2024財政年度政府可自由支配的、非國防開支和上年持平，在2025年度也只可以增加1%。同時把疫情期間授權過但還沒有花出去的預算收回。以上大約可以節省6370億美元，對於美國政府的大預算，這些都是毛毛雨。

處理債限或成2024年大選議題

此外，法案還明確，如果2024年度12個授權法案未能在9月底之前全數通過，則政府可自由支配的、非國防開支將被削減1%。考慮到極端右翼共和黨議員和民主黨內極端左翼議員都對這個法案不滿意，12個授權法案不能全數得到通過的可能性是存在的。如果出現這種情況，預算可能收縮，經濟增長可能受到拖累。

陶博認為，這是一份溫和收縮的法案，在經濟過熱的今天，對美國經濟衝擊有限，不過如何處理債務上限問題，可能成為2024年大選的一個議題。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解