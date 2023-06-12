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南韓就中美競爭言論召中國大使，中方嚴重關切表不滿

12/06/2023

　　中國駐韓大使邢海明日前與南韓最大在野黨黨魁李在明會面時，發表「賭中國會輸的人會後悔」言論引發的外交風波持續。


　　據《韓聯社》上周五(9日)報道，南韓外交部召見中國駐韓國大使，抗議邢指他當著眾多傳媒前譴責南韓政策，是干涉韓國內政。隨後中國外交部部長助理農融上周六(10日)約見南韓駐華大使鄭在浩，就日前韓方針對中國駐韓國大使同韓在野黨黨首李在明會見交流所作「不當反應」提出交涉，表明嚴重關切和不滿，希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待。


　　外交部指出，邢海明大使同南韓各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展；希望韓方同中方相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

駐韓大使邢海明:南韓稱賭中國輸是誤判

　　中國駐韓國大使邢海明在上周四(8日)晚間的會面表示，稱美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，顯然是誤判，沒看清歷史大勢。邢海明還表示，30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」，30年後，中國用實打實的成就證明那些人的錯誤，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。


　　他批評韓國總統尹錫悅以犧牲與中國這個最大貿易夥伴的關係為代價，實行與美國結盟的一邊倒外交政策，並敦促首爾方面停止與中國「脫鈎」，恢復兩國的經濟和外交聯繫。

 

撰文：經濟通中國組

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