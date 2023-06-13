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巴基斯坦以人民幣支付俄羅斯原油，首批俄油已運抵

13/06/2023

　　據《路透》報道，巴基斯坦石油部長馬利克表示，巴基斯坦以人民幣支付首次政府間(G2G)進口的俄羅斯低價原油交易，他未有透露交易的商業細節，包括定價或巴基斯坦獲得的折扣，僅稱交易是以人民幣支付。這標誌著該國以美元為主導的出口支付政策出現重大轉變。


　　巴基斯坦和俄羅斯在今年4月達成有關協議。馬利克說，這次採購是巴基斯坦和俄羅斯的第一個政府間交易，採購量為10萬噸原油，其中4.5萬噸在星期一運抵卡拉奇，其餘正在運輸途中。


　　根據早前報道，巴基斯坦採購的首批75萬桶原油最早將於6月靠岸。巴基斯坦已經同意為每桶原油支付50至52美元的價格，而七國集團對俄羅斯石油的價格上限為每桶60美元。這筆交易將由中國銀行促成。

*阿根廷、巴西、孟加拉等開始使用人民幣進行國際貿易結算*

　　美國因應俄烏戰爭大力制裁俄羅斯及其貿易夥伴，加上各國自身的經濟危機與地緣風險，包括阿根廷、巴西、孟加拉等多國，都開始使用人民幣進行國際貿易支付結算。


　　《彭博》報道稱，巴基斯坦此舉不僅符合俄羅斯希望擺脫美元和歐元出口的願望，也有利於推動人民幣國際化，以削弱美元在國際社會的主導地位；使用人民幣進口石油對巴基斯坦也有好處，因為巴基斯坦嚴重依賴能源進口，該國也在嘗試重啟國際貨幣基金的65億美元救助計劃，避免該國陷入債務違約，低價原油為其帶來喘息機會。該國央行持有的外匯儲備幾乎不足以支付4星期的受控進口。

 

撰文：經濟通中國組

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