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布林肯:拜登政府通過外交措施阻中國擴海外軍事力量

13/06/2023

　　計劃在本周內訪華的美國國務卿布林肯，回應有關中國在古巴設立間諜中心的報道時指出，中國在古巴的做法，是在全球擴大影響力的一部份舉動，又透露上屆特朗普政府已知道中國早在2019年提升在古巴的情報收集設施，不過並未有就解決這個問題取得足夠進展。


　　布林肯表示，自2021年1月拜登總統上任以來，美方已透過外交努力減緩了中國在海外擴大軍事力量的工作。拜登指示團隊採取更直接的方法，包括與正在考慮接納中國基地的政府接觸，並與其交換信息。
　
白宮:不影響布林肯本周訪華計劃
　
　　白宮國家安全發言人柯比(John Kirby)周一表示，美國已經向古巴政府表達了對該國允許中國在其境內設立監聽站的擔憂。柯比稱，目前與中國的雙邊關係很緊張，但拜登總統致力於保持溝通渠道暢通。


　　他在白宮的簡報會上表示，不認為最近關於中國在古巴建立監聽站的報道會影響國務卿布林肯本周稍晚訪問中國的計劃。


　　在北京，針對美國官員稱「中國在古巴進行間諜活動」，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上強調，此為「虛假信息」。

 

撰文：經濟通中國組

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