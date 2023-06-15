美國國務卿布林肯周日起訪華兩日，以期修復美中關係

中國外長秦剛14日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於6月18日至19日訪華，成為五年來訪華的最高級別美國官員。



華府官員透露，布林肯周日將會與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下周一與國家主席習近平會面。



美國國務院表示，布林肯將與中國高級別官員會面，討論維持暢通的溝通渠道對於負責任管理美中關係的重要性，並將提出關切的雙邊問題，全球和地區事務，以及在共同跨國挑戰方面的潛在合作。



美國專責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達表示，不預期布林肯此行取得大量成果，但希望至少減低兩國誤判風險，避免陷入潛在衝突，又指布林肯會聚焦三大目標，包括建立溝通渠道、討論美國關注的連串事項，以及尋求兩國合作應對氣候變化在內的挑戰。白宮印太事務協調員坎貝爾相信，布林肯將向中方強烈主張，兩國需要有適當的溝通。他預期布林肯結束中國之行後，兩國之間會有一系列訪問。



布林肯原本計劃2月份訪華，後因中國氣球事件而被取消。該事件使得兩國關係陷入新一輪緊張。



微軟創辦人蓋茨抵北京，或有機會見習近平



微軟創辦人比爾蓋茨發布推文，表示已經到達北京，指今次是自2019年首次抵達北京。而據《路透》引述知情人士報道，蓋茲有機會於周五(16日)與習近平會晤，會面或以「一對一」方式進行，這將是習近平近年來首次與外國民營企業家會面。



英國外相擬下月出訪中國



另外，據《彭博》報道，英國外相祈湛明正考慮下月訪問中國，因為英國首相辛偉誠試圖修復與北京的關係。知情人士透露，祈湛明7月底訪華的討論正在進行，但還沒有確定。



中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者上表示，關於傳媒提及的相關訪問，他沒有可以提供的消息。

撰文：經濟通中國組

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