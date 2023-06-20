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香港今年世界競爭力排名跌至第七位，遜星洲及台灣

20/06/2023

 

在國際管理發展學院(IMD)最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，香港排名全球第七位。港府發言人表示，去年新冠疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位，但隨著香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。

 

港府料經濟將明顯改善

 

　　在全球60多個獲評審的國家和地區中，丹麥連續第二年排榜首、緊隨其後為愛爾蘭(第二)、瑞士(第三)、新加坡(第四)、荷蘭(第五)、台灣(第六)等地，而香港則排第七，領先瑞典(第八)、美國(第九)和阿聯酋(第十)等。

 

「商業法規」續全球第一，「營商效率」排名微跌

 

　　在《2023年報》的四個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」取得全球第二名，在「基礎建設」的排名亦有所上升。然而，受去年的疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名下跌則由於本港經濟在2022年顯著轉弱並出現負增長。至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位於全球前五名。

 

　　政府發言人稱，《2023年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一。香港的競爭力有賴於在「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、資金及資訊等生產要素自由流動等。

 

須積極面對加劇的競爭

 

　　發言人補充，本港須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。新一屆特區政府在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出「搶人才」、「搶企業」策略，大力吸引重點企業、世界各地人才和資金來港，並加強在基礎設施和創新科技方面的投資，以及繼續增加土地和房屋供應，為香港的經濟持續增長擴大容量，實現高質量發展。目前，這些方面的工作都取得良好進展。

 

　　發言人稱，在「一國兩制」下，香港背靠祖國、聯通世界，憑著獨特的制度和區位優勢，將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色。

 

撰文：經濟通採訪組

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