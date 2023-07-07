韓國三星電子第二季度營業利潤按年大跌95.7%
07/07/2023
據韓媒報道，三星電子周五(7日)今年第二季度營業利潤為6000億韓元(約35.6億港元)，按年減少95.7%。這是三星電子自2008年第四季以來，最低的營業利潤。不過，這個數據仍較韓國市場統計公司預估的1813億韓圜，高出231%。
撰文：經濟通市場國金組
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07/07/2023
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:10
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