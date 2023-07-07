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韓國三星電子第二季度營業利潤按年大跌95.7%

07/07/2023

　　據韓媒報道，三星電子周五(7日)今年第二季度營業利潤為6000億韓元(約35.6億港元)，按年減少95.7%。這是三星電子自2008年第四季以來，最低的營業利潤。不過，這個數據仍較韓國市場統計公司預估的1813億韓圜，高出231%。

撰文：經濟通市場國金組

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