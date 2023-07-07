  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

耶倫料今早與劉鶴會面，下午與李強舉行雙邊會談

07/07/2023

　　美國財長耶倫昨日(6日)抵達北京，展開一連四天訪華行程。美國財政部官員說，耶倫今日上午10時和前副總理劉鶴會面，下午4時半與國務院總理李強舉行雙邊會談，晚上則出席由人民銀行前行長周小川主持的晚宴。《法新社》報道，耶倫亦可能與副總理何立峰會面。


　　美方早前預計耶倫不會與中國國家主席習近平會面，而內地官媒報道指，習近平昨日(6日)在江蘇省蘇州市考察。

財政部官員和伯恩斯到場接機

　　耶倫昨日乘坐專機抵埗時，由中國財政部官員及美國駐華大使伯恩斯迎接。據內地傳媒發放片段顯示，耶倫落機後與財政部國際經濟關係司司長楊英明，握手傾談近20秒。


　　耶倫在抵達北京後不久在Twitter發文稱，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭和更好的溝通。她稱：「我們將在需要時採取行動保護我們的國家安全，這次訪問提供一個溝通的機會，避免誤傳或誤解」。


　　今次是耶倫擔任財長後首次訪華，亦是繼國務卿布林肯後，不足一個月內第二位訪華的美國內閣官員。《路透》引述隨行的美方官員說，雙方可能對部分事情有分歧，不過雙方對話更加重要，不認為耶倫此行會沒有成果。
　　中國政府在耶倫訪華前夕，宣布由下月1日起，對兩種半導體工業至關重要原材料鎵和鍺，實施出口管制。

 

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

娛樂情報

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年後為修身做準備！4款適合加入Smoothie的高蛋白食物推介！清理腸胃、有效減脂！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
十大傷腎食物常吃不自知！2款早餐人氣之選有份！日式拉麵、呢款燒味飯最邪惡！珍珠奶茶飲半杯已增慢性病風險成傷腎之最！發高血壓、糖尿、脂肪肝、痛風跟著來 1
人氣文章
回南天 | 天氣潮濕抽濕機出動！台電3招提升抽濕機效能！配搭一電器抽濕效能大提升！定期做一件事增加風量！抽濕機切忌放哪裏？ 2新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金