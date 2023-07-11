中國罕見提醒公民提防落入美國政府的誘捕圈套

外交部領事司和中國駐美使領館提醒，在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。臨時赴美人員應提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。



中方指，一段時間以來，美國槍擊暴力和針對亞裔歧視事件頻發。美國以各種借口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來，還惡意抹黑中國追逃追贓工作，不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼問題上甩鍋推責，「釣魚執法」、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴重威脅中國公民人身安全。



分析指，雖然北京經常提醒公民注意美國的槍支和種族暴力，但明確指出任意拘捕的危險實屬罕見。



美國早前呼籲中國在遏制非法合成藥物交易上加強合作，協助對抗芬太尼危機。上個月，美國司法部宣布逮捕兩名中國公民，並指控多家中國公司及其員工涉及芬太尼相關犯罪。



此外，鑑於中國《對外關係法》和《反間諜法》7月1日開始實施後，美國國務院7月初更新對中國的旅遊警示，呼籲美國公民重新考慮是否前往中國，以免面對中國當局任意執法、禁止出境及錯誤拘留的風險。

撰文：經濟通中國組

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