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俄羅斯將與東盟10國磋商雙邊貿易改用本幣結算

13/07/2023

　　據今日俄羅斯國際通訊社報道，俄羅斯外交部11日宣布，俄羅斯正計劃與東盟國家磋商在雙邊貿易中改用本國貨幣結算，此舉是俄方推動在國際貿易結算中去美元化措施的一部分。


　　在俄外長拉夫羅夫訪問印尼之前，俄外交部在一份聲明中表示，由於西方的制裁，俄羅斯與東盟國家之間的貿易額在2022年下降了4.4%。為改善情況，俄羅斯正在就引入本國貨幣進行相互結算而與東盟10國展開磋商。


　　西方對俄實施制裁後，俄羅斯及其貿易夥伴大力減少對西方金融體系的依賴，並以本國貨幣取代美元和歐元進行貿易結算。這一趨勢得到全球多國的支持，貿易結算中廣泛使用的貨幣包括俄羅斯盧布、人民幣和阿聯酋迪拉姆。
　
*俄羅斯擬兩個月出售值1095億盧布的人民幣*
　
　　另一邊廂，有內媒日前報道指，俄羅斯財政部數據顯示，該國6月份石油及天然氣收入較預期低303億盧布，7月份料再少達45億盧布，因而該國需出售近349億盧布等值的人民幣以彌補財政缺口，出售人民幣時間料為7月7日至8月4日。報道並指，俄羅斯6月已出售價值約746億盧布的人民幣，即俄羅斯將以2個月左右時間賣出價值約1095億盧布的人民幣。


　　俄羅斯衛星通訊社10日引述俄羅斯中央銀行網站數據報道，該行7月7日在國內市場上出售的人民幣的交易額為36億盧布。有關交易使用「明天」結算方式，即下一個交易日的交易。報道指，自1月13日起，俄央行根據預算規則恢復了對財政部的外匯交易，惟目前只有人民幣可以買賣，而在6月7日至7月6日期間，俄羅斯外匯銷售計劃為746億盧布，每天36億盧布。

 

撰文：經濟通中國組

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