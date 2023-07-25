抗議美核攻擊潛艇進入半島，朝發射2枚短程彈道導彈
25/07/2023
韓國聯合參謀本部周二(25日)表示，朝鮮周一(24日)深夜11點55分至零時，在平壤一帶向朝鮮半島東部海域，發射2枚短程彈道導彈。
2枚導彈均飛行400多公里後落入東海，韓美情報部門正在綜合分析導彈的具體參數以及相關活動。韓媒分析指，朝鮮此次試射或意在抗議美軍洛杉磯級核攻擊潛艇「安納波利斯號」停靠濟州海軍基地。
撰文：經濟通採訪組
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25/07/2023
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2枚導彈均飛行400多公里後落入東海，韓美情報部門正在綜合分析導彈的具體參數以及相關活動。韓媒分析指，朝鮮此次試射或意在抗議美軍洛杉磯級核攻擊潛艇「安納波利斯號」停靠濟州海軍基地。
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
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