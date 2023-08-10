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美新禁令限對華高科技投資包括港澳，中方：非常失望

10/08/2023

　　美國總統拜登周三簽署行政命令，指示華府就美國對中國高科技公司的投資實施新限制。該命令授權美國財政部禁止或限制美國在包括半導體和微電子、量子信息技術和人工智能系統三個領域對中國實體的投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。該行政命令並將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。


　　中國駐美大使館批評美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。中國駐美國使館發言人劉鵬宇表示，中美經貿關係的本質是互利共贏的。雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分盡管中方一再表示深切關注，但美方仍繼續實施新的投資限制。中方對此非常失望。

新禁令不具追溯力，僅適用未來的投資

　　禁令同時要求美國公司如果投資一些尚未受到出口管制的低端半導體生產，需要通知華府，當局並會要求美國的私募股權和風險投資公司，披露某些投資。負責監督投資的美國財政部將提出規定，以符合總統的行政命令，並會徵詢公眾意見，有關命令可能在明年生效，不具追溯力，只適用於未來的投資。

拜登：新禁令回應中國威脅美國國安

　　拜登在行政命令中指出，中國正實施全面長期戰略，發展敏感技術與產品，用於軍事、情報、監視等，以實現軍事主導地位，而中國在半導體和人工智能等領域快速進步，大大增強威脅美國國安的能力，因此須推出新禁令回應有關威脅。


　　美國高層官員表示，行政命令源於國家安全，而並非經濟利益，涵蓋的類別範圍很窄。行政命令的目的是削弱中方利用美國對中國科技公司的投資，去提升軍力，同時保留對兩國經濟至關重要的廣泛貿易活動。


　　隨著拜登指令的發布，美國財政部正就限制的適當範圍徵求公眾意見，在未來45天內接受討論，隨後提出正式的規則提案，並進一步徵求公眾意見。

撰文：經濟通中國組

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