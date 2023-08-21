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美日韓戴維營峰會甫結束，半島啟動大型軍演威懾朝鮮

21/08/2023

　　美日韓三國領導人上周五(18日)在美國馬里蘭州戴維營舉行峰會，承調提升軍事合作水平，並加強對朝鮮導彈發射和網絡活動的信息共享。美韓隨即於本周一(21日)啟動代號為「乙支自由護盾」(UFS)的大型聯合軍事演習。朝鮮領導人金正恩則視察了海軍巡航導彈試射。


　　美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在戴維營峰會上宣布，三國將每年舉行領導人峰會，並將建立三國之間迅速共享情報的新熱線。拜登表示，美日韓三國防務合作將提升到全新水平，將每年在多個領域舉行軍演。拜登稱這些措施將有助於三國應對共同威脅，這包括「中國在亞太地區的勢力擴張和朝鮮的核計劃。」

金正恩視察海軍導彈試射

「乙支自由護盾」隨即於周一進入正式演習階段，將持續至31日。演習旨在增強韓美同盟的聯合應對能力，提升打贏全面戰爭的能力。分析指，美軍極可能出動B-1B戰略轟炸機等戰略武器參演。

朝中社同日報道，朝鮮領導人金正恩視察了人民軍海軍東海艦隊第二近衛水面艦艇編隊，並觀摩了巡航導彈試射。

撰文：經濟通市場國金組

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