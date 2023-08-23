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微軟收購動視暴雪的交易或獲得英國監管當局批准

23/08/2023

　　微軟向英國的反壟斷監管機構提交另一份提議後，以690億美元收購動視暴雪的交易取得了英國監管機構批准的新機會。


　　微軟表示將把動視暴雪目前和未來15年發布的所有遊戲權出售給育碧娛樂，英國競爭和市場管理局(CMA)表示正在重新考慮微軟的提議。


　　受該消息影響，育碧在巴黎一度躍升6.8%，為1個月來的最大漲幅。

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