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金磚峰會宣言鼓勵使用本幣交易，研跨境支付工具

25/08/2023

　　金磚國家領導人峰會周四閉幕，並發表《金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言》，宣言稱金磚國家攜手應對全球經濟風險挑戰，對實現全球復甦和可持續發展具有重要作用，重申致力於加強宏觀經濟政策協調，深化經濟合作，推動實現強勁、可持續、平衡和包容的經濟復甦。


　　宣言稱，鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用本幣，促進本幣結算。宣言責成財長和央行行長們研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，並於下次領導人會晤前提交報告。


　　宣言又強調，期待金磚國家支付工作組(BPTF)關於在金磚國家推進《二十國集團完善跨境支付路線圖》有關要素的報告，並歡迎金磚國家成員分享跨境支付系統互聯互通等支付基礎設施方面的經驗，相信這將進一步加強金磚國家間合作，鼓勵進一步就支付工具開展對話，以促進金磚國家成員與其他發展中國家間的貿易和投資流動。


　　宣言反對貿易壁壘，包括某些發達國家以應對氣候變化為藉口設置的貿易壁壘，並重申致力於加強對此類問題的協調。


　　另外，宣言指注意到一些國家的高債務水平壓縮其應對當前發展挑戰所需的財政空間，利率上升和融資條件收緊加劇許多國家的債務脆弱性，成有必要妥善處理國際債務問題，以支持經濟復甦和可持續發展。

 

撰文：經濟通中國組

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