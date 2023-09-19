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韓正與布林肯會談，強調全球需要穩建的中美關係

19/09/2023

　　正在美國紐約出席聯合國大會的中國國家副主席韓正，與美國國務卿布林肯舉行會談。韓正在會談前表示，中美已成為全球最重要的關係，但目前面臨不少困難和挑戰，需要雙方展現誠意，朝同一方向共同努力，強調全球需要穩建的中美關係，中方希望美方努力落實兩國領導人去年在峇里會晤的共識，推動中美關係穩定健康發展。

　
　　韓正又提到布林肯在6月時訪華，與中方進行坦誠、務實、富有成效的溝通，向全球發出建設性的信息，就是中美雙方正加強對話和接觸，致力穩定雙邊關係。布林肯回應指，雙方近期一系列高層接觸是好事，可確保維持溝通渠道開放，展現負責任管控兩國關係。他指世界期望美中負責任地處理兩國關係，美方正致力實行這一點，又說從美方角度來看，面對面的外交聯繫，是處理分歧和探索合作領域的最佳方式。　
　
談及台海烏克蘭議題，維持高層級接觸
　
　　美國國務院表示，布林肯與韓正進行了坦誠和建設性的討論；在未來數星期，雙方繼續進行高層級接觸。會上亦談及台灣、俄烏戰事和北韓等議題，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，又表明華府會持續通過外交，就有分歧的領域進行磋商，並探討合作和共同應對跨國挑戰。

 

撰文：經濟通中國組

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