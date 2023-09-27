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拜登親臨底特律撐車廠工人罷工，支持加薪40%訴求

27/09/2023

　　美國總統拜登周二（26日）親臨底特律郊區的通用車廠門外，為罷工者打氣，贊同全美汽車工人聯合會(UAW)大幅漲薪40%的要求。


　　拜登鼓勵工人們對通用汽車、福特汽車和Stellantis NV的抗議活動，他說：「伙計們，堅持下去吧。你們有權利得到大幅加薪和其他福利。」


　　拜登還加入了UAW主席費恩(Shawn Fain)的行列，戴上了有工會標記的黑色鴨舌帽，還與「罷工糾察線」的工會工人握手。糾察線一般設置在工廠入口處或附近，罷工者在此集結以說服不參與罷工的其他勞工加入。


　　拜登說，汽車工人們已經做出了不少犧牲，雖然擔心長期罷工可能影響對他當選頗為重要的幾個州的經濟，但拜登敦促工人們繼續為薪資而抗爭。當被問及是否認可UAW推動的加薪40%的要求時，拜登回答說「是的」。


　　不過，特斯拉車廠創辦人馬斯克和拜登唱對台戲，聲稱UAW的勝利只會讓汽車三巨頭加速破產。罷工帶來的經濟損失估計已經達到16億美元，長時間的停工可能進一步拖累密歇根等對拜登連任關鍵州的經濟表現。

 

撰文：經濟通市場國金組

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