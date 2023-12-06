以巴衝突｜以巴大戰懶人包（不斷更新）

以色列及巴勒斯坦兩族再次衝突，本網為讀者製作「2023以巴衝突懶人包」，讓讀者跟進事件進展（不斷更新）：

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2024年1月18日

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美軍對也門境內的胡塞武裝目標發動新一輪攻擊。胡塞武裝營運的傳媒報道，美英在當地周三凌晨時分，轟炸也門北部及中部的多處地點。（閱讀文章）

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美國政府將也門胡塞武裝重新列入恐怖組織名單。（閱讀文章）

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2024年1月17日

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法國總統馬克龍表示，法國不會加入美英空襲胡塞武裝目標的行動，因為擔憂會令局勢升級。（閱讀文章）

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卡塔爾政府表示，以色列和哈馬斯已達成協議，向加沙的以色列人質提供緊急藥物，換取當地平民獲得藥物及人道援助。（閱讀文章）

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一艘希臘貨船在紅海海域遭導彈襲擊，目前沒有傷亡報告。胡塞武裝承認對貨船發動襲擊。（閱讀文章）

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2024年1月16日

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胡塞武裝在亞丁灣向一艘美國貨船發射導彈，貨船的左舷被擊中。（閱讀文章）

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2024年1月12日

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針對當前紅海局勢和針對也門的空襲行動，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方對紅海局勢緊張升級感到憂慮，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大。（閱讀文章）

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英國空軍的「颱風」戰機完成轟炸任務後，返回在塞浦路斯的基地。（AP圖片）



美英兩國對也門的胡塞武裝目標發動空襲，導致衝突升級。胡塞武裝之前多次發動襲擊，已嚴重干擾紅海的商業運輸。（閱讀文章）

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2024年1月9日

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以色列繼續攻擊哈馬斯。加沙衛生部門表示，自去年10月7號衝突爆發以來，加沙已有超過2.3萬人死於戰火。（閱讀文章）

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2024年1月8日

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美國國務卿布林肯警告，以巴衝突可能很容易就會演變成一場全面的地區衝突。他正在中東穿梭外交，希望給緊張局勢降溫。（閱讀文章）

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2024年1月5日

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布林肯將前往土耳其、約旦、卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、埃及和以色列，並會訪問約旦河西岸。（AP圖片）



美國國務卿布林肯本周將展開以巴衝突以來第四次中東之行。外媒指，他此行是試圖避免中東爆發更廣泛衝突。不過美軍高層指，也門胡塞武裝組織在紅海的襲擊行動仍未收斂。（閱讀文章）

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2024年1月3日

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美國政府批評兩名以色列部長呼籲在加沙走廊以外地區重新安置巴勒斯坦人的言論。這一罕見公開指責凸顯出美國和以色列在加沙命運問題上的分歧日益加深。（閱讀文章）

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2024年1月2日

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以色列將在未來幾天從加沙撤出5個旅，將戰爭性質轉變為更具針對性的行動。（閱讀文章）

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2023年12月29日

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以軍承認平安夜空襲馬加齊難民營時用了不當的彈藥，造成本可避免的大規模傷害。（AP圖片）



加沙衞生部門稱，以軍在周四（28日）再發動20次空襲，導致最少210人死亡、360人受傷，令戰爭爆發以來巴人累積死亡數字超過2.13萬。（閱讀文章）

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2023年12月28日

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以色列駐韓大使館為爭取韓國公眾支持其對哈馬斯發動的戰爭，於聖誕假日期間，發放一段以首爾為背景的虛擬恐襲短片，引發韓國政府及民間不滿，迫使以方刪除片段。（閱讀文章）

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2023年12月21日

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雖然美國準備組建多國海軍特遣隊，來保護紅海航運貿易，但也門胡塞武裝組織不為所動，誓言打擊更多商船，警告美國若出手，將攻擊美軍艦隻。（閱讀文章）

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2023年12月19日

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以巴衝突引發海運樞紐紅海局勢動盪，由於支持巴勒斯坦的也門胡塞武裝組織襲擊途經商船，導致油價上升，美國及盟國已同意組建紅海海軍特遣部隊保障航道。（閱讀文章）

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2023年12月18日

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法國的達飛輪船指旗下船隻暫停途徑紅海航道，直至另行通知。(Shutterstock)



以巴戰爭的風險持續擴大，伊朗支持的也門胡塞武裝對紅海的威脅有增無減，近日接連有貨船受襲下，四家航運巨頭相繼宣布停駛紅海航道。（閱讀文章）

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2023年12月15日

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白宮國家安全顧問沙利文周四（14日）訪問以色列，尋求降低以軍在加沙的作戰強度。美國總統拜登則表示，希望內塔尼亞胡政府更加聚焦於「如何拯救平民的生命」。（閱讀文章）

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2023年12月13日

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聯合國大會以大比數通過要求加沙立即實施人道主義停火的無約束力決議。（AP圖片）

聯合國大會周二（12日）以壓倒性多數投票通過決議，要求加沙停火，凸顯以色列和美國在國際社會被孤立。兩國亦分歧加劇，美國總統拜登稱，以色列總理內塔尼亞胡「必須作出改變」。（閱讀文章）

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2023年12月11日

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外交部發言人毛寧今日主持例行記者會。有記者提及聯合國安理會8日就要求在加沙地帶立即實施停火的決議草案進行表決，但因遭美國否決而未獲通過。毛寧表示，本輪巴以衝突延宕兩個月來，加沙地帶已有近2萬名平民死於戰火，100多萬民眾流離失所，當務之急是停火止戰，這也是國際社會的普遍呼聲。（閱讀文章）

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在加沙南部城市汗尤尼斯，不少巴人平民在以軍空襲下喪生。（AP圖片）



美國上周末行使否決權，阻止聯合國安理會通過一項呼籲加沙停火的決議。巴勒斯坦衛生部發言人周一（11日）表示，加沙巴人死亡人數已上升至17997人，受傷人數達到49229人。（閱讀文章）

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2023年12月8日

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以色列總理內塔尼亞胡威脅稱，如果黎巴嫩真主黨在以色列與哈馬斯的戰爭中開闢第二條戰線，以軍將摧毀該國首都貝魯特和南部地區。（閱讀文章）

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2023年12月5日

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國泰航空 (00293)表示，因應以色列局勢發展的不確定性，將取消由即日至2024年3月28日往返香港及特拉維夫的所有航班。（閱讀文章）

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2023年12月1日

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以軍再向加沙地帶南部的拉法市進行轟炸，造成平民傷亡。（AP圖片）

以色列軍方表示，哈馬斯違反停火協議，並向以色列領土開火，已在加沙恢復與哈馬斯的戰鬥。（閱讀文章）

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在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行以巴問題高級別會議。會議由中國外交部長王毅主持，巴西、巴勒斯坦、卡塔爾、約旦、沙特阿拉伯、埃及等近20個國家的外長和高級別代表以及所有安理會成員出席。聯合國秘書長古特雷斯、聯合國中東和平進程特別協調員文內斯蘭向會議作了形勢通報。（閱讀文章）

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2023年11月30日

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沙特阿拉伯已接洽伊朗，提議加強合作，表示會對這個備受制裁打擊的經濟體進行投資，前提是伊朗阻止以巴衝突擴大。（閱讀文章）

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外交部網站發布中國關於解決巴以衝突的立場文件稱，本輪巴以衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，國際社會高度關注。習近平主席多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝突擴大，根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。（閱讀文章）

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2023年11月29日

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據外交部網站，當地時間11月28日，外交部長王毅在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯。（閱讀文章）

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2023年11月28日

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馬斯克因X上出現反猶太主義內容而受到抨擊。（AP圖片）

億萬富翁馬斯克會晤以色列總理內塔尼亞胡，並表示他希望在以巴衝突結束後幫助重建加沙。（閱讀文章）

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隨著周一（27日）又有11名獲釋人質抵達以色列，以巴雙方同意將停火協議結束日期，由周二（28日）延長至周四（30日）上午。白宮證實了這一協議。（閱讀文章）

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2023年11月27日

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中國外交部發言人汪文斌在例行記者會宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於11月29日舉行安理會巴以問題高級別會議，外交部長王毅將赴美國紐約主持安理會會議。他並稱，中國希望通過舉辦這次會議，為推動實現停火作出自己的貢獻。（閱讀文章）

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以色列市民揮動國旗，迎接載著獲釋人質的直升機。（AP圖片）

以色列和哈馬斯暗示，加沙的臨時停火可能會延長到周一（27日）以後，以便釋放更多人質和囚犯。美國總統拜登支持延長停戰，稱可向加沙運輸「急需的」援助物資。（閱讀文章）

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2023年11月24日

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以色列和哈馬斯為期4天的交換人質和臨時停火協議，於當地時間周五（24日）上午7時（本港時間中午1時）生效。（閱讀文章）

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2023年11月23日

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以軍繼續在加沙地帶執行軍事行動。（AP圖片）

以色列與哈馬斯達成開戰以來首次交換人質及臨時停火協議，原擬在當地時間周四（23日）上午10時生效，但以色列國家安全委員會主席哈內戈比(Tzachi Hanegbi)突然單方面發出聲明，表示不會在周五（24日）之前執行協議。（閱讀文章）

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瑞士政府將起草一項禁止哈馬斯的法案，將其列為恐怖組織。法案一旦獲得議會通過，將使瑞士與美國和歐盟保持一致。哈馬斯將被排除在瑞士金融體系之外，並可能對其資金造成打擊。（閱讀文章）

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2023年11月22日

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外交部發言人毛寧表示，中方歡迎哈馬斯和以色列達成臨時停火協議，希望這有利於緩解人道主義危機困境，推動衝突降級，緩和緊張局勢。（閱讀文章）

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以色列總理辦公室表示，在中東國家卡塔爾斡旋下，內塔尼亞胡內閣已與哈馬斯達成一項協議，哈馬斯將釋放約50名人質，以換取戰鬥暫停四天。（閱讀文章）

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國家主席習近平在金磚國家視頻峰會上發言。（AP圖片）

國家主席習近平在金磚國家領導人以巴問題特別視頻峰會上表示，加沙地區的衝突已持續一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。（閱讀文章）

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2023年11月21日

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右翼親美的米萊早前勝出大選，下月10日將上任阿根廷總統。（AP圖片）

右翼親美的阿根廷候任總統米萊，將於下月10日正式上任。他決定數日內先行訪問美國和以色列，以展示他迫切希望調整該國的外交優先事項，將被解讀為支持以色列在加沙的戰略。（閱讀文章）

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白宮和哈馬斯領導人均證實，以色列和哈馬斯接近就交換人質和臨時停火問題達成協議。美國總統拜登，周一（20日）在白宮的感恩節活動上，表示人質問題接近達成協議，但強調不會討論細節。（閱讀文章）

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2023年11月20日

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外長王毅（前排中）在北京接見阿拉伯國家外長代表團。（AP圖片）

由沙特阿拉伯、約旦、埃及和巴勒斯坦外長組成的阿拉伯國家外長代表團，於周一（20日）抵達北京，與外長王毅會晤，推動為以巴衝突降溫。（閱讀文章）

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2023年11月17日

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以色列國防部長加蘭特周四（16日）表示，以軍已控制並清理了加沙城西部，之後轉入行動的下一階段。不過，3名哈馬斯武裝分子同日在耶路撒冷和約旦河西岸城市伯利恒之間的公路檢查站開槍，6名以軍士兵中槍，1人死亡，施襲擊者被擊斃。（閱讀文章）

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2023年11月16日

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失去居所的加沙巴勒斯坦人暫時棲身聯合國提供的帳篷。（AP圖片）

聯合國安理會周三（15日）投票通過由馬耳他提出、呼籲在加沙實施人道主義暫時停火的決議案，這是安理會自以巴爆發衝突以來首次通過相關決議。（閱讀文章）

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2023年11月15日

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以色列軍隊周三對加沙最大醫院發起進攻，指該醫院是哈馬斯的指揮中心，料將進一步刺激國際社會批評。（閱讀文章）

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2023年11月14日

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聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員稱，加沙南部一幢聯合國工作人員居住的大樓因空襲而遭受嚴重損壞，聯合國駐加沙的工作人員在另一棟建築物內避難，沒有收到任何工作人員傷亡的報告；另外，聯合國總部降半旗，為衝突中遇難的101名工作人員誌哀，聯合國官員和各地工作人員默哀一分鐘。（閱讀文章）

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美國財長耶倫在APEC財長會議中發言。（AP圖片）

美國財長耶倫參加亞太經濟合作組織(APEC)會議後表示，與會各國財長暫未發現以巴衝突構成太大經濟影響，但一致強烈同意盡一切努力，合力控制衝突範圍。（閱讀文章）

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以色列持續對加沙發動地面攻勢之際，哈馬斯周一（13日）提出停火5日，讓人道救援進入加沙，但未獲以方回應。以色列國防部長加蘭特則稱，哈馬斯已失去對加沙的控制，其成員正在逃往南部。（閱讀文章）

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2023年11月13日

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美軍在中東多個基地持續受到攻擊，防長奧斯汀當地時間周日（12日）表示，第三度向敘利亞的親伊朗據點發動空襲。此外，美軍一架直升機在東地中海訓練時墜毀，機上5名特種兵死亡。（閱讀文章）

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以軍持續空襲加沙地帶，巴人政府稱致逾1.1萬人喪生。（AP圖片）



以色列拒絕國際社會此起彼伏的停火呼聲和示威浪潮，繼續在加沙北部難民營對哈馬斯武裝分子發動進攻。加沙巴人政府稱，在空襲中喪生的居民人數已上升至11180人，受傷人數超過28000人。在以軍炮火下，世衛組織與加沙最大醫院謝法醫院(Al-Shifa)失聯，據稱已被以軍包圍。（閱讀文章）

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2023年11月10日

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以色列央行行長亞倫表示，以巴衝突對以色列經濟造成重大衝擊，代價比最初估計的更高。（閱讀文章）

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聯合國安理會將於周五（10日）討論加沙局勢。在國際社會壓力下，美國於會議前表示，以色列已同意開闢第二條人道救援通道，並在加沙北部部分地區，每天局部停火四小時，方便巴人撤離。（閱讀文章）

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2023年11月9日

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七國集團外長周三（8日）在東京舉行會議，並於會後發表的聯合聲明譴責哈馬斯激進分子上個月初對以色列的殘酷攻擊，支持以色列行使自衛權，同時也譴責猶太極端主義定居者不斷加大對巴勒斯坦人實施暴力，並呼籲交火各方實施人道主義暫停，加速為加沙走廊被困的平民提供援助。（閱讀文章）

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以色列地面部隊開進加沙地帶。（AP圖片）

以色列國防軍發言人哈加里表示，哈馬斯已經失去了對加沙北部的控制權。以軍正有限度暫停進攻，以便更多巴人逃離加沙北部。（閱讀文章）

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美國國防部長奧斯汀表示，美軍對敘利亞東部一個軍火庫發動空襲，並指該設施由伊朗革命衛隊及其附屬組織使用。另一方面，美軍一架MQ-9 Reaper無人機在也門外海被胡塞武裝組織擊落。（閱讀文章）

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2023年11月8日

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以色列國防部長加蘭特稱以軍從南北兩個方向攻入加沙。（AP圖片）

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)當地時間周二（7日）夜間表示，以軍已攻入加沙心臟地帶。他說，在海、陸、空協調下，以軍由南、北兩個方向攻入加沙，以軍只有一個目標，就是加沙的哈馬斯恐怖分子，包括他們的設施、指揮體系、地堡和通訊室。而以軍自開戰以來有30人陣亡。（閱讀文章）

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2023年11月7日

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外交部發言人汪文斌主持今天的例行記者會。在回答有關以巴衝突問題時，汪文斌表示，中方始終站在和平一邊，站在公平正義一邊，中方一直同有關各方開展密集溝通，為停火止暴奔走，任何秉持客觀立場的人士都應當看到這一點。（閱讀文章）

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據伊朗媒體報道，伊朗總統萊希將於本月12日前往沙特阿拉伯首都利雅得，出席伊斯蘭合作組織針對巴勒斯坦問題的峰會。這將是伊朗和沙特正式恢復外交關係以來，伊朗總統首次訪問沙特。（閱讀文章）

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據外電報道，以色列總理內塔尼亞胡與美國總統拜登舉行電話會議後，於當地時間周一（6日），允許以軍「局部暫停」對加沙的軍事行動，以便運送援助物資和釋放人質。（閱讀文章）

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美國官員表示，五角大樓已向波斯灣地區部署了佛羅里達號核動力攻擊潛艦，以展示武力威懾伊朗。由於中東美軍基地正在遭受愈來愈多的襲擊，受傷美軍人數已增至45人。（閱讀文章）

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2023年11月6日

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中國從11月1日起擔任聯合國安理會輪值主席。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方將盡最大努力恢復巴勒斯坦和平，將凝聚共識，盡快採取負責任、有意義的行動，緩解當前危機。（閱讀文章）

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以巴戰事令投資者擔憂戰火是否會在中東更大範圍蔓延，網上亦流傳各種未經證實消息。例如日前有網上消息指伊朗向以色列發射12枚導彈，引發關注。不過，該宗新聞並未獲得美國、以色列、伊朗等各相關國家政府和各大新聞媒體確認，可信性不高。（閱讀文章）

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布林肯突赴約旦河西岸城市拉姆安拉，會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。（AP圖片）

美國國務卿布林肯上周末在以巴開戰後第三度訪問中東，爭取伊斯蘭世界對以色列清剿哈馬斯的支持，並突訪約旦河西岸及伊拉克，但並不成功。以色列國防軍發言人則於周日（5日）表示，以軍已完全包圍加沙。以國媒體料以軍在48小時內將發起大規模地面戰。（閱讀文章）

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2023年11月3日

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以色列對加沙的軍事行動進一步引發國際社會批評。中國於本月起擔任聯合國安理會輪值主席，中方代表張軍強調當務之急是推動以巴停火。而美國國務卿布林肯亦於當地時間周四（2日）啟程，近期內第3度訪問以色列。美媒透露，白宮已就以色列總理內塔尼亞胡的政治前途展開討論。（閱讀文章）

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中國外交部長王毅2日與約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪通電話。王毅表示，中方強烈譴責對加沙地帶難民營的襲擊。巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，對此不應奉行任何雙重標準，人道災難不應再繼續下去。（閱讀文章）

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2023年11月2日



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中國從11月1日起擔任聯合國安理會11月輪值主席。當天，中國常駐聯合國代表張軍主持安理會內部磋商，通過了安理會本月工作計劃。張軍表示，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作。（閱讀文章）

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2023年11月1日

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埃及軍隊在接壤加沙的拉法口岸戒備。(AP圖片)

以色列國防軍對加沙展開地面戰，軍方首度公布有2名士兵陣亡。由於戰火導致巴人流離失所，以色列向埃及施壓要求接收難民。據報道，埃及軍方已在接壤加沙的拉法口岸集結數十輛坦克和裝甲車，埃及總理馬德布利更警告將不惜犧牲數百萬人來保護領土主權。（閱讀文章）

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以軍展開加沙地面戰之際，以色列媒體引述以方官員稱，鏟除哈馬斯的任務已完成了10%。與此同時，南美國家玻利維亞周二（31日）宣布，由於以色列在加沙犯下「反人類罪行」，決定與以國斷交，是本次以巴衝突升級以來，首個與以色列斷交的國家。（閱讀文章）

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2023年10月31日

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以色列國防軍周二繼續推進對加沙的地面行動，哈馬斯指責以軍轟炸多間醫院。土耳其外交部亦發聲明，譴責以軍空襲加沙的土耳其巴勒斯坦友誼醫院，是公然違反了國際法。（閱讀文章）

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以色列大規模空襲加沙，引發英國國內民意分歧，除連續兩個周末爆發人數空前的反戰示威外，針對猶太人和回教徒的仇恨事件均激增，促使英國內閣舉行緊急應變會議，討論以巴衝突帶來的國內安全風險。（閱讀文章）

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約旦河西岸城市傑寧遭以軍突襲，大量建築物損毀。(AP圖片)

加沙的哈馬斯政府表示，自戰爭爆發以來，至少8306名巴人死亡，另有2.1萬人受傷。面對國際社會對加沙走廊人道主義局勢的擔憂，以色列仍持續向當地派遣部隊，同時突襲了約旦河西岸城市傑寧，並空襲敘利亞。（閱讀文章）

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2023年10月30日

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美國總統共和黨初選參選人呼籲全力支持以色列，並痛斥拜登的中東政策。（閱讀文章）

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由於以色列對加沙的地面入侵似乎比最初揚言的更加謹慎，金價在上周五（27日）自今年5月以來首次突破每盎司2000美元的門檻後，交易價格維持在該價格附近。（閱讀文章）

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數百人衝入俄羅斯達吉斯坦地區首府馬哈奇卡拉機場的停機坪，抗議來自以色列特拉維夫的航機降落。(AP圖片)

一群暴徒強行闖入俄羅斯一個機場的停機坪，攻擊一架來自以色列特拉維夫的飛機。（閱讀文章）

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2023年10月27日

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據中國外交部網站消息，中國政府中東問題特使翟雋26日訪問沙特，會見沙特外交副大臣胡萊吉，就中沙關係和當前巴以局勢交換意見。（閱讀文章）

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據以色列國防軍電台消息，以軍繼周四（26日）晚在加沙北部發動短暫地面攻擊後，又在加沙另一地點發起地面攻勢，預料在短期內結束。（閱讀文章）

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以巴戰事進一步在中東蔓延，美國防長奧斯汀當地時間周四（26日）表示，美軍向敘利亞東部兩個軍事設施發動空襲，並指有關設施是「伊朗革命衛隊和滲透組織使用」。（閱讀文章）

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雖然美國總統拜登要求以色列推遲對加沙發動地面戰，以便尋求更多被哈馬斯扣押的人質獲釋，但以軍周四（26日）夜間，對加沙北部發起小規模地面攻擊。以總理內塔尼亞胡則向國民發表電視講話，強調以色列在為生存而戰，準備地面進攻加沙。（閱讀文章）

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2023年10月26日

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歐洲央行行長拉加德表示，該行正關注油價走勢，以防以巴衝突對通脹造成影響。（閱讀文章）

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2023年10月25日

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標普將以色列的信用評級展望下調至負面，指該國與哈馬斯的戰爭可能擴大，對經濟的影響比預期更加顯著，預測該國第四季度經濟將按季萎縮5%。（閱讀文章）

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據《華盛頓郵報》報道，美國情報官員稱，「高度相信」以色列不是上周加沙城一家醫院爆炸事件的肇事者，這次爆炸造成多達300人死亡。（閱讀文章）

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美國總統拜登周二（24日）與沙特阿拉伯王儲薩勒曼通電話。白宮聲明稱，拜登通報了美國為防止哈馬斯和以色列之間衝突升級所做的努力。美國國務卿布林肯警告伊朗，若美國人遇襲，華府將作出果斷回應。（閱讀文章）

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2023年10月24日

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國泰航空 (00293)周日（22日）宣布，因應以色列的局勢持續發展，取消由即日至今年12月31日往返香港及特拉維夫的所有航班。（閱讀文章）

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加沙衛生部指以軍的空襲已造成至少5087名巴人死亡。（AP圖片）

加沙衛生部表示，以色列對加沙的空襲行動至周一（23日）已造成至少5087名巴人死亡，包括2055名兒童、1119名婦女和217名老人，逾1.5萬人受傷。中國外長王毅將於本周四（26日）至周六（28日）訪美，與美國國務卿討論中東局勢。（閱讀文章）

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2023年10月20日

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外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，自從10月7日巴以衝突爆發以後，有280多名中國公民被困在以色列南部地區斯德洛特市，安全風險較高，在國內外前後方的共同努力下，截至目前，被困人員已全部撤離，部分人員已搭乘商業航班回國。（閱讀文章）

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隨著以色列與哈馬斯的戰事升級，穆迪周四（19日）將以色列債券評級列入負面觀察。此前，穆迪對以色列的評級展望為穩定。（閱讀文章）

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中國駐以色列使館周四（19日）在微信公眾號發布公告，稱目前新一輪大規模巴以衝突愈演愈烈，以色列宣布進入戰爭狀態，當地安全形勢更加嚴峻複雜，在以中資企業正安全有序組織單位員工搭乘商業航班回國。（閱讀文章）

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英國首相辛偉誠於當地時間周四（19日）抵達以色列特拉維夫，展開兩日中東之行。他與以色列總理內塔尼亞胡會面時，套用邱吉爾在二戰時的名言，稱以色列面對「最黑暗的時刻」，更說：「我們希望你贏！」（閱讀文章）

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美國總統拜登在白宮發表全國演講，明確支持以色列清剿哈馬斯，而美軍在中東地區援助以色列的行動亦升級，美軍「卡尼號」驅逐艦在紅海攔截了射向以色列的巡航導彈和無人機。不過，美軍在伊拉克和敘利亞的基地亦遭到無人機襲擊。（閱讀文章）

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拜登在白宮橢圓辦公室發表講話。（AP圖片）

美國總統拜登於當地時間周四晚間（本港時間今晨8時），在白宮橢圓辦公室發表全國講話，矢言向以色列和烏克蘭提供更多資金，絕不能讓哈馬斯和普京獲勝。（閱讀文章）

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2023年10月19日

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國家主席習近平會見來華出席「一帶一路」高峰論壇的埃及總理馬德布利(Mostafa Madbouly)。就當前以巴局勢，習近平強調，當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機，解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。（閱讀文章）

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辛偉誠抵達以色列開展斡旋之旅。（AP圖片）

英國首相辛偉誠於當地時間周四（19日）抵達以色列特拉維夫，展開兩日中東之行，加入阻止戰爭規模擴大的外交斡旋。與此同時，美國向東地中海增派第六艦隊旗艦兼兩棲指揮艦惠特尼山號(USS Mount Whitney)，由第六艦隊司令伊希(Thomas Ishee)中將負責指揮。（閱讀文章）

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英國首相辛偉誠於倫敦時間周三（18日）晚間啟程前往以色列，料將於周四（19日）上午抵達當地，進行為期兩天的訪問。（閱讀文章）

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美國總統拜登周三（18日）閃電訪問以色列，在特拉維夫停留7個半小時離開，未能平息公眾對以巴戰事升級的恐慌。同日，美國在聯合國安理會動用一票否決權，否決了巴西提出的以巴臨時停火決議案，以凸顯美國對以色列的支持。（閱讀文章）

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以色列與哈馬斯衝突不斷升級，當各社交平台忙於處理以巴衝突相關的煽動言論、不實資訊之際，Telegram(TG)創辦人暨行政總裁PavelDurov卻強調，Telegram不會刪除以巴衝突敏感內容。一個屬於哈馬斯軍事分支的「al-Qassam Brigades」帳戶，粉絲追蹤者數量激增。（閱讀文章）

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據中國駐以色列使館微信公眾號發布，目前新一輪大規模以巴衝突愈演愈烈，以色列宣布進入「戰爭狀態」，當地安全形勢更加嚴峻複雜。中國駐以色列使館建議在以中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。（閱讀文章）

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伊朗呼籲，由於以色列空襲加沙，應對該國實施石油禁運，油價應聲走高。（閱讀文章）

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2023年10月18日

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拜登飛抵特拉維夫，獲以色列總理內塔尼亞胡親自迎接。（AP圖片）

美國總統拜登的「空軍一號」專機於當地時間周三（18日）上午11時，降落以色列特拉維夫機場。（閱讀文章）

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美國總統拜登到訪中東前夕，加沙一家醫院爆炸導致至少500人死亡，令外交斡旋努力受挫。中東各大城市爆發示威浪潮，美國和以色列大使館受到示威者衝擊，地緣局勢惡化導致石油價格上漲。（閱讀文章）

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以巴衝突有升級的危機，但華爾街投資者仍專注於不斷飆升的國債孳息率和美國企業的利潤，沒有考慮進行對沖。（閱讀文章）

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加沙醫院爆炸造成至少500人死亡，遺體暫放置在空地。（AP圖片）

美國總統拜登周二（17日）乘專機前往以色列途中，加沙一家醫院發生爆炸，造成至少500人死亡。事件導致約旦取消與美國、埃及、巴人自治政府的四方首腦峰會，令拜登為以巴戰事降溫的外交意圖受到重挫。（閱讀文章）

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2023年10月17日

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以巴戰火持續，中國政府中東問題特使翟雋日前表示，本周將出訪中東，與各方進一步加強協調，工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上再被問到相關情況時重申，翟雋這次出訪的主要目的是推動局勢緩和，而這是中方勸和促談努力的一部分，至於具體的細節，中方會適時發布消息。（閱讀文章）

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據外電報道，美國總統拜登將於周三（18日）前往以色列，在展示美以兩國團結一致的同時，防止衝突席捲該地區。（閱讀文章）

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鑑證人員在槍擊現場搜證。(AP圖片)



以巴爆發戰事之際，歐盟總部所在地布魯塞爾周一（16日）發生孤狼恐襲，一名45歲突尼斯男子向一群身穿瑞典國家足球隊隊服的球迷開槍，導致至少2人被殺。施襲者開槍時高呼「真主偉大」，警方正搜尋其下落，並將布魯塞爾警戒級別提升至最高的第四級。（閱讀文章）

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2023年10月16日

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部分在加沙地區的巴勒斯坦人遷入聯合國的校舍暫避。(AP圖片)

國家國際發展合作署新聞發言人徐偉表示，為響應聯合國呼籲、緩解加沙人道主義局勢，中方正向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處及巴民族權力機構分別提供緊急人道主義援助，用於解決加沙地帶食品、醫療、居住等急需。 （閱讀文章）

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以巴戰事導致的死亡人數已逾4100人。（AP圖片）

以巴戰事死亡人數超過4100人，1.46萬人受傷。考慮在數日內訪問以色列的美國總統拜登試圖為事件降溫，要求內塔尼亞胡政府不要長期佔領加沙走廊。 （閱讀文章）

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美國財政部長耶倫警告，防止以巴衝突演變成更廣泛的地區衝突至關重要。 （閱讀文章）

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中國外長王毅與沙特阿拉伯外相費薩爾通電話，討論以巴局勢。王毅表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰；各方都不應採取任何使事態升級的行動，盡快回到談判桌上來。 （閱讀文章）

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美國總統拜登對內塔尼亞胡政府表達無條件支持，並考慮在未來數日訪問以色列。以軍估計，已有超過60萬巴人離開加沙城北及其周邊地區，前往加沙南部。（閱讀文章）

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2023年10月13日

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以色列外交部發聲明指，一名以色列駐中國大使館工作人員今日在北京遇襲，目前情況穩定，正在醫院接受治療。（閱讀文章）

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中國政府中東問題特使翟雋10月12日就以巴衝突同沙特外交部政治事務次大臣薩提通電話。（閱讀文章）

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「末日博士」魯比尼警告，全球金融市場低估了「整個中東地區發生大規模衝突」的風險。（閱讀文章）

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布林肯在特拉維夫探望哈馬斯襲擊倖存者。(AP圖片)

美國拜登政府繼續推進對以色列的支持，國務卿布林肯於當地時間周四（12日）抵達特拉維夫，與襲擊倖存者會面。據報道，以色列總理內塔尼亞胡在與布林肯會晤時，向他展示了嬰兒焦屍照片，並指是被哈馬斯殺害。（閱讀文章）

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聯合國發表聲明指出，在以色列規定的24小時內，「不可能」撤出加沙北部110萬平民，強烈要求以方收回限令。伊朗外長則警告，如果以色列繼續對加沙及整個巴勒斯坦犯下戰爭罪行，及封鎖人道物資，不排除會開闢新戰線。（閱讀文章）

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以色列軍隊於當地時間周五（13日）凌晨，通知聯合國撤離在加沙走廊北部的所有工作人員。外電指出，有關要求顯示以軍即將發動地面戰。（閱讀文章）

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七大工業國組織(G7)譴責哈馬斯對以色列的攻擊，因為衝突加劇了全球經濟面臨的威脅。（閱讀文章）

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（AP圖片）



以色列與哈馬斯的戰爭截至周四（12日）已造成超過2800人死亡、逾9600人受傷，其中加沙地帶的死亡人數增至1500人，另有6600人傷，戰火亦已釀成加沙42萬巴人流離失所。（閱讀文章）

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中央外辦主任王毅，應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，雙方重點就以巴衝突交換意見。（閱讀文章）

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2023年10月12日

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以巴戰事導致最少2400人死亡，近9000人傷。中東國家就加沙戰事展開頻密外交接觸，沙特阿拉伯王儲薩勒曼與伊朗總統萊希通電話。（閱讀文章）

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中國外交部發言人汪文斌在北京主持例會，他表示，目前已確認有三名中國公民在巴以衝突中不幸遇難，二人失聯，數人受傷。（閱讀文章）

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美國向地中海派出航空母艦應對加沙局勢之際，列根號核動力航母亦於周四（12日）駛入韓國釜山港。（閱讀文章）

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中國外交部11日表示，中國政府中東問題特使翟雋就巴以局勢同巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通電話。翟雋稱，中方對當前局勢衝突加劇，造成許多無辜平民傷亡深感痛心，對巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切。當務之急是立即停火，保護平民。（閱讀文章）

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哈馬斯突襲以色列引發美國精英階層分裂，哈佛大學34個學生團體聯名簽署一封公開信，指「事件不是平白無故發生」，並將問題歸咎於以色列。哈佛校友、華爾街投資大佬艾克曼(Bill Ackman)警告將拒聘涉事學生。（閱讀文章）

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2023年10月11日

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中國中東問題特使中國特使翟雋與埃及官員通話，並呼籲立即停火，向加沙提供人道支援。（閱讀文章）

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(AP圖片)



以色列中華商會通報指，日前哈馬斯突襲以色列的行動中，確認至少有兩名失蹤的中國人死亡，另外3人中彈。（閱讀文章）

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(AP圖片)



總統拜登周二（10日）發表講話，譴責哈馬斯的襲擊是「徹頭徹尾的邪惡行徑，讓人想起伊斯蘭國(IS)最惡劣的暴行」。國務卿布林肯將於周四（12日）訪問耶路撒冷，展示支持。（閱讀文章）

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2023年10月10日

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中國外交部發言人汪文斌表示，中方正持續核實了解有關中國公民安全的信息，如有中國公民現階段自願離開當地，中方將在安全有保障的前提下全力提供協助。（閱讀文章）

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(AP圖片)



以色列軍隊繼續從空中和海上打擊加沙走廊。據以色列媒體報道，以國能源部長卡茨已於周一下令立即切斷向加沙地帶供水。（閱讀文章）

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以色列宣布進入戰爭狀態，愈來愈多的國際航空公司暫停飛往以色列的航班。（閱讀文章）

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李家超指香港旅遊警示已將以色列列為紅色，當局共收到28宗港人求助。（閱讀文章）

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2023年10月9日

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美國總統拜登在華盛頓與猶太社區領袖舉行圓桌會議上發表講話。拜登表示，哈馬斯武裝分子對以色列發動的襲擊，是自二戰大屠殺以來，針對猶太人最致命的一次攻擊，並稱其為「純粹殘酷的運動」。（AP圖片)

美國總統拜登強調以國有權自衛，防長奧斯汀表示，已根據拜登指示，迅速向以軍提供額外的裝備和資源，估計數日內運抵以國。（閱讀文章）

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鑑於以色列局勢的最新發展，特區政府提升以色列的外遊警示級別至紅色。（閱讀文章）

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中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續，平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。（閱讀文章）

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中國外交部發言人毛寧今日的例行記者會上表示，中方對衝突造成平民傷亡感到十分痛心，反對和譴責傷害平民的行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定的行動，希望盡快停火止戰，恢復和平。（閱讀文章）

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2023年10月8日

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以色列在加沙地帶進行空襲，圖中為空襲中喪生的屍體，親屬們正在哀悼。當以色列戰機轟炸加沙以報復哈馬斯的襲擊時，巴勒斯坦人表示，以色列軍方正在向巴勒斯坦平民施放憤怒。(AP圖片)



以色列連日發動空襲反擊，並於周日（8日）正式對哈馬斯宣戰。

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2023年10月7日

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巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周周六（7日）清晨，向以色列發動數十年來最大規模攻勢，發射5000枚火箭，並滲透至多個以色列控制區域，擄走人質。

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