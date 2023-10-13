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以巴衝突 | 王毅籲召開國際和會，盡快恢復真正和談

13/10/2023

　　中央外辦主任王毅，應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，雙方重點就以巴衝突交換意見。


　　王毅表示，中方對以巴緊張局勢加劇、造成大量平民傷亡深感痛心。中方呼籲各方採取克制態度，防止戰火擴大。當務之急是保障平民安全，開闢救援通道，避免加沙出現嚴重人道主義危機。


　　王毅指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。


　　中方呼籲盡快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。


　　王毅稱，中方支持安理會就以巴衝突舉行緊急會議，明確要求停火止暴，形成有約束力的國際共識，為此拿出實際舉措。中方願同巴西及有關各方就此保持溝通協調，密切合作。


　　阿莫林表示，作為聯合國安理會本月輪值主席，巴西將於明天主持召開安理會涉以巴衝突緊急會議。

翟雋：中方在巴勒斯坦問題上沒私利

　　外交部公布，中國政府中東問題特使翟雋就以巴局勢，與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。


　　翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談。


　　翟雋稱，中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願同國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

 

撰文：經濟通中國組

 

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