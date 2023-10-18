拜登訪中東途中傳噩耗，加沙醫院遇襲500人亡

美國總統拜登周二（17日）乘專機前往以色列途中，加沙一家醫院發生爆炸，造成至少500人死亡。事件導致約旦取消與美國、埃及、巴人自治政府的四方首腦峰會，令拜登為以巴戰事降溫的外交意圖受到重挫。



加沙衛生部表示，阿赫利阿拉伯醫院遇襲事件，是以色列對當地發動空襲以來，巴人死亡人數最多的一次。不過，以色列反指是哈馬斯一枚火箭失控發生爆炸。



美國政府呼籲調查事件，拜登發表聲明表示：「我對醫院發生爆炸，以及由此造成的可怕生命損失，感到憤怒和深感悲痛。」



他強調：「美國明確支持在衝突期間保護平民生命，我們對這場悲劇中遇難或受傷的患者、醫務人員和其他無辜者表示哀悼。」





*約旦取消安曼四方峰會*





約旦、埃及和巴人自治政府事發後取消了原定周三在約旦首都安曼，與拜登舉行的峰會，中東多個主要城市爆發了反以色列抗議行動。

分析指，醫院襲擊事件給拜登這次訪問蒙上了陰影，白宮原本希望此行能夠展示拜登對區內盟友的承諾，以及他的外交政策經驗，這是他進入明年競選活動的關鍵主題。

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