  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

拜登訪中東途中傳噩耗，加沙醫院遇襲500人亡

18/10/2023

　　美國總統拜登周二（17日）乘專機前往以色列途中，加沙一家醫院發生爆炸，造成至少500人死亡。事件導致約旦取消與美國、埃及、巴人自治政府的四方首腦峰會，令拜登為以巴戰事降溫的外交意圖受到重挫。

 


　　加沙衛生部表示，阿赫利阿拉伯醫院遇襲事件，是以色列對當地發動空襲以來，巴人死亡人數最多的一次。不過，以色列反指是哈馬斯一枚火箭失控發生爆炸。


　　美國政府呼籲調查事件，拜登發表聲明表示：「我對醫院發生爆炸，以及由此造成的可怕生命損失，感到憤怒和深感悲痛。」


　　他強調：「美國明確支持在衝突期間保護平民生命，我們對這場悲劇中遇難或受傷的患者、醫務人員和其他無辜者表示哀悼。」



*約旦取消安曼四方峰會*



　　約旦、埃及和巴人自治政府事發後取消了原定周三在約旦首都安曼，與拜登舉行的峰會，中東多個主要城市爆發了反以色列抗議行動。
　　分析指，醫院襲擊事件給拜登這次訪問蒙上了陰影，白宮原本希望此行能夠展示拜登對區內盟友的承諾，以及他的外交政策經驗，這是他進入明年競選活動的關鍵主題。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試14款抽濕機！邊兩款抽得兼慳電？高中低級別每年電費幾多？即睇詳細評分！消委會推介呢5部 5
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國選舉年，股市一般會跑贏
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不懂浪漫的前度，在新歡面前變成儀式感滿滿！「差別待遇」就是代表他不夠愛你嗎？
人氣文章

Fashion

從Chanel、Dior、Bottega Veneta新品，看2024春夏耳環3大潮流！珍珠元素可鹽可甜、閃亮水晶展現優雅氣息！特大耳環秒變時尚達人 1
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？ 1新文章
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金