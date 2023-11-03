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美國進一步限制俄羅斯，三家中國科技企業受制裁

03/11/2023

　　美國商務部周四（2日）公布針對俄羅斯的一攬子新限制措施，對包括中國企業在內的130名個人和實體實施經濟制裁，打擊俄羅斯的軍民兩用網絡，以及阻止把貨物通過第三國運往俄羅斯。

 


　　最新受制裁的中國公司包括北京嘉賀恒德科技有限責任公司、北京尚益咸達科技有限責任公司以及中國天利航空科技實業公司。


　　嘉賀恒德以及尚益咸達被指向俄羅斯雷射元件公司輸送數百批光電設備、相機、電信設備和其他電子元件，天利航空被指俄羅斯國有飛彈製造商運送雷達零件，以協助俄軍運作先進防空飛彈系統。


　　美商務部今次的制裁對象主要為俄羅斯企業和個人，俄羅斯最大的上市控股公司之一Sistema PJSC是制裁主要對象之一，而其在盧森堡、俄羅斯和新加坡的子公司亦同遭制裁，另外美方亦對俄羅斯國內一系列工業公司實施制裁。


　　其他制裁目標包括土耳其和阿聯酋的多家公司，以及一家總部位於瑞士的工業設備供應商Advanced Industrial Technologies GmbH。

 

撰文：經濟通中國組

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