  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中美發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明

15/11/2023

　　在中美元首會晤之前，中美兩國今日發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明。


　　聲明內容顯示，中美兩國致力於有效實施巴黎協定及其決定，包括格拉斯哥氣候協議和沙姆沙伊赫實施計劃。兩國認識到，無論是在國內應對措施還是共同合作行動方面，對於落實巴黎協定各項目標、推動多邊主義均具有重要作用。
　
計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話
　
　　中美兩國決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加速21世紀20年代的具體氣候行動。中美兩國計劃於2024年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動，雙方歡迎並讚賞兩國已開展的地方合作，並鼓勵省、州和城市開展務實氣候合作。


　　雙方同意重啟中美能效論壇，以深化工業、建築、交通和設備等重點領域節能降碳政策交流。中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題開展交流，推動二軌活動，加強務實合作。兩國爭取到2030年，各自推進至少5個工業和能源等領域碳捕集利用和封存(CCUS)大規模合作項目。


　　陽光之鄉為美國加州安納伯格莊園（Annenberg estate），2013年作為「習奧會」舉辦地，獲得了廣泛的關注和影響力。今年11月4日至7日，中國氣候變化事務特使和美國總統氣候問題特使亦在此地舉行會談。

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試14款抽濕機！邊兩款抽得兼慳電？高中低級別每年電費幾多？即睇詳細評分！消委會推介呢5部 5
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

床頭打交床尾和？經歷感情創傷後，床上關係還能如從前般投入嗎？
人氣文章

Art & Living

西九文化區於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」，逾20名重量嘉賓大談藝術界大熱話題！
人氣文章

港女講男．妮洛

情傷過後：不自覺的把自己封閉起來！對感情失去信心，放不開、難跨前，如何重新走出來？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
白髮變多 | 白頭髮突然變多可逆轉？4類食物 + 333原則助長黑髮！缺乏邊2種元素易出白髮？皮膚科醫生：切勿同時染髮電髮！最好隔幾耐 ？ 1新文章
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金