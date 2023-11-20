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俄羅斯西伯利亞受風暴吹襲致22.5萬人斷電

20/11/2023

　　周日(19日)，風暴席捲俄羅斯西伯利亞多個地區，導致22.5萬人斷電。


　　俄羅斯能源部表示，時速高達108公里的風暴導致多個地區電網設施停電，工作人員已開始緊急維修工作。風暴造成克麥羅沃地區3人死亡、18人受傷、150棟房屋的屋頂受損。

撰文：經濟通市場國金組

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