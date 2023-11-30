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英國諾定咸市議會宣布破產，預計超支2300萬鎊

30/11/2023

　　英國諾定咸市議會宣布破產，意味著將停止所有支出，法律必須提供的服務除外。

 


　　最近的一份報告顯示，諾定咸市議會預計在2023至24財年超支2300萬英鎊。


　　近年來，諾定咸一直受到財務問題的困擾，並已受到政府的監控。市議會財務總監表示，已經無法做到平衡的預算。

 

撰文：經濟通國金市場組

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