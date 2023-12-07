  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

華駐英使館：反對英違國際法制裁中企，提嚴正交涉

07/12/2023

　　英國政府6日以「支持俄羅斯戰爭機器」為由，宣布制裁多國46個實體和個人，其中有3家中國企業，包括亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links Limited）、信諾電子有限公司（Sinno Electronics Co., Limited），以及興華有限公司（Xinghua Co., Limited）。中國駐英大使館發言人回應稱，中方堅決反對英方違反國際法、濫用單邊制裁、損害中國企業正當權益的行徑，已向英方提出嚴正交涉。

 


中方：任何損害中國利益行徑都將遭回擊

　　發言人稱，中國在烏克蘭問題上始終堅持客觀公正立場，積極致力於勸和促談，推動政治解決。英國政府則罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期。英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，這充分暴露了英方的虛偽嘴臉。


　　中方敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁，中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益。中方正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。


　　據英國外交部公布，部分國家的個人和實體涉及俄羅斯軍事供應鏈，並協助維持俄羅斯對烏克蘭的入侵。受制裁實體包括在中國、白羅斯、土耳其、塞爾維亞、阿聯酋和烏茲別克運營的實體。

 

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01967

信懇智能

0.237

異動股

00312

歲寶百貨

0.033

異動股

00291

華潤啤酒

32.300

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01967 信懇智能
  • 0.237
  • 00312 歲寶百貨
  • 0.033
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.300
  • 00570 中國中藥
  • 4.310
  • 06862 海底撈
  • 13.560
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 16.660
  • 目標︰$17.80
  • 01038 長江基建集團
  • 45.750
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.250
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 321.800
  • 目標︰$380.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 268.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
  • 01769 思考樂教育
  • 4.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.350
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 97.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.980
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 158.900
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00119 保利置業集團
  • 1.410
即時重點新聞

05/03/2024 16:14  恒指全日跌433點報16162，京東健康阿里健康齊瀉8%

05/03/2024 12:29  【兩會焦點】政府工作報告精讀版：GDP增5%左右，發萬億國債

05/03/2024 10:24  【虛幣世界】比特幣貼近歷史高位，幣安暫見68686美元

05/03/2024 12:09  《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心，海底撈表現料偏淡

05/03/2024 10:58  【外圍經濟】市場預測美國更接近減息，金價躍升至接近紀錄高位

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

05/03/2024 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指| 恒指午後跌幅擴大至逾500點，醫藥股、科技股領跌新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條|林定國：立法絕不會對言論、新聞自由施加不合理限制新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

小薯茶水間

觀音借庫2024｜觀音開庫日子將至！一文睇晒本港16間觀音借庫廟宇開放時間！睇埋借庫基本步驟+6大宜忌：祈願切忌2件事
人氣文章

娛樂情報

27歲羅毓儀與拍拖4年圈外男友分手！被網民踩「唔襯」曾公開撐男友：超級靚仔有型有才華又可愛！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Emma Stone從來都不做可憐的東西
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/03/2024
預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金