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聯儲局維持利率不變，美股大漲道指創紀錄高位

14/12/2023

　　聯儲局在今年最後一次議息會上一如市場預料，維持利率不變。聯儲局點陣圖更顯示，明年將降息3次，合共下調75個基點。華爾街對聯儲局發出的鴿派訊息歡呼雀躍，美股周三（13日）大漲，道指收創37090.24點的歷史高位，標普500亦逼近歷史高位。

 


　　道指漲512.3點，或1.4%。標普500漲63.39點，或1.4%，報4707.09點。納指漲200.57點，或1.4%，報14733.96點。科技股普漲，蘋果股價也收在紀錄高位，上漲1.7%至197.96美元，刷新了7月創下的紀錄。蘋果今年累計上漲52%，市值達到約3.08萬億美元。

料明年降息3次合共75基點

　　聯儲局官員一致贊成維持聯邦基金利率目標區間，在2001年以來最高水平5.25厘至5.5厘不變。點陣圖顯示，決策者自2021年3月以來，首次預測不會再進一步加息。主席鮑威爾表示，通脹已經回落但仍然過高，他還表示決策層正在謹慎行事。


　　美元下跌，美匯指數跌0.89%，至102.95點，至11月30日以來最低。美元兌日圓下跌1.76%，報142.89。歐元兌美元上漲0.74%，報1.0874。英鎊兌美元上漲0.44%，報1.2618。澳元兌美元上漲1.57%，報0.6662美元。紐元兌美元上漲0.67%，報0.6175。


　　黃金現貨價格跳漲1.3%，報每盎司2004.79美元。紐約期金漲0.2%，至每盎司1997.3。油價上漲，因美國原油庫存下降，有助於緩和市場對供給過剩的擔憂。紐約期油上漲86美仙，報每桶69.47美元。布蘭特期油上漲1.02美元，報每桶74.26美元。

 

撰文:經濟通市場國金組

 

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