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朝鮮向延坪島附近海域發射200炮，未造成韓方傷亡

05/01/2024

　　韓聯社引述韓國軍方，表示朝鮮今天(5日)上午9時至11時，向朝鮮半島以西海域發射逾200枚海岸炮，落在朝鮮水域一側。韓當局已向位處該海域的延坪島發出緊急避難令，未接獲軍民傷亡報告。這是北韓自2022年12月6日以後，時隔1年1個月再次在海上緩衝區發炮。

 

 

撰文：經濟通國金組

 

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