載65名烏軍戰俘飛機被擊落，俄指烏方發動恐襲

俄國防部聲明稱，在別爾哥羅德地區被擊落的伊爾-76軍機上無人倖免。該機當時載有74人，包括準備與烏克蘭交換戰俘的65名烏軍，和9名俄軍機組及押送人員。

延伸閱讀:

京東養車推「震虎價」優惠，途虎指控商業詆毀索賠五百萬

據內媒報道，內地汽車服務平台途虎養車(09690)日前起訴京東養車，認為對方「震虎價」說法影響其商譽，要求賠償500萬元人民幣。京東養車今日回應，將「震虎價」再升級，聯合品牌商家再加碼補貼5億元人民幣......

【政策解讀】瑞銀汪濤：銀行重估內房貸款風險，放貸節奏規模難料

內地房地產企業獲金融監管開綠燈，容許將銀行貸款用於償還存量貸款和公開市場債券，融資環境大幅度拓寬。瑞銀首席中國經濟學家、董事總經理汪濤發表報告指，有關政策符合該行預測......

聲明續稱，俄羅斯的雷達系統追蹤到臨近的烏克蘭哈爾科夫地區，烏軍發射了2枚地對空導彈。有烏克蘭新聞網報道稱，烏軍當時認定這架軍機搭載著一批S-300防空導彈。



俄羅斯國防部原計劃於當日在俄烏邊境交換俘虜，烏克蘭官員亦承認，當日的確安排了換囚。烏克蘭軍事情報部門在網站聲明中，反指俄方沒有提供足夠飛行資料，「是蓄意所為，旨在威脅囚犯的生命和安全。」



北約同日動員9萬名軍人，展開「堅定捍衛者2024」演習，並延續至5月，模擬北約遭到俄羅斯等敵對國家進攻。

撰文：經濟通國金組

2024-01-25｜人行降準市場有驚喜？｜恒指或借勢突破萬六關阻力？｜長汽去年盈利跌 今年難敵競爭？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解