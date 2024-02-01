特斯拉棄與寧德時代合資建廠，改購對方設備自行設廠

據《彭博》引述知情人士消息，特斯拉將購買中國電池巨頭寧德時代(深:300750)的設備開設一家小型工廠，以擴大其在內華達州的電池生產，這或意味著此前與寧德時代合資建廠的計劃被擱置。

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該知情人士稱，特斯拉計劃直接從寧德時代處購買閒置設備，並安裝在斯帕克斯市。特斯拉將承擔該工廠全部成本及擁完全控制權，寧德時代的人員僅限幫助安裝設備，不參與工廠生產其他事項。



據悉，新工廠將為特斯拉的大型電池Megapack生產電池單體，這是達成建設美國本土磷酸鐵鋰供應鏈目標的一部分。知情人士還說，特斯拉認為設備購買安排是建立新工廠的一種成本效益較高的方式。



事實上，去年3月特斯拉就已與白宮官員接觸，尋求與寧德時代在美國合作建立電池工廠，但引起政界激烈反彈，今次特斯拉改購設備而不引入技術，似乎是一種迂回政策。早前福特擬用寧德時代的技術在密歇根州建電池廠的項目，就因為遭受巨大阻力而一度擱置，目前其建廠規模被大削。

撰文:經濟通中國組

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