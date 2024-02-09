國安 | 新華社文章斥美官員會見4通緝港人是對中國國安嚴重挑釁

新華社發布署名文章，指美國國務院某助理國務卿會見4名被香港警方通緝的袁弓夷等4人，並高調宣揚，是美政客在人權法治問題上虛偽及雙重標準，最終將淪為笑柄。

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文章指，美國政客公然與被香港警方通緝、外逃反中亂港的嫌犯會面，完全丟棄法治和道德底線，美國自己亦對「叛國」罪行給予最嚴厲懲處，今次卻聲稱4人是所謂「勇敢的民主與人權倡議者」，是對中國國家主權安全的嚴重挑釁。



文章稱，將他國通緝犯奉為座上賓，等同與他國敵人交友結盟，是與他國為敵，如果與被香港警方通緝的4名外逃反中亂港分子會面的美政客要以此行徑來顯示對那些通緝犯的庇護、與中國和香港特區為敵，就要做好承擔一切後果的準備。

撰文:經濟通採訪組

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