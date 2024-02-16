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國際新聞 | 中國連續兩月買美債，去年共減持508億美元減幅降

16/02/2024

　　中國停止拋售美債趨勢，據美國財政部公布的2023年12月國際資本流動報告(TIC)，中國12月持有美債8163億美元，較11月上升343億美元，總持倉是自去年7月以來的最高，保持美國第二大「債主」地位。以全年來看，中國2023年淨賣出美債總值508億美元，是連續第二年賣出美債，但減持幅度較2022年全年的1732億美元為大幅減少。

 

中國連續兩月買美債

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　　中國在去年11月增持了124億美元的美債，持倉增至7820億美元，結束連續七個月拋售美債的勢頭。


　　當美債收益率處於上行階段，投資者會傾向於減持美債，直到美債收益率下行時再重新增持。在去年1月至7月，美聯儲累計加息4次共1厘，美國10年期國債收益率一路上漲，中國自4月起連續七個月減持美債，持倉一度創下十四年新低。但之後美聯儲連續多月息率按兵不動，減息預期冒起，美國10年期國債收益率自10月起開始下行，而中國亦在11月和12月淨增持美債。



日本全年淨買入美債，九年來首見



　　日本仍然是美國最大「債主」，12月日本增持美債107億美元至1.14萬億美元，連續三個月增持。日本去年全年增持美債約600億美元，是自2014年以來首次成為美債淨買家。

 

撰文:經濟通中國組

 

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