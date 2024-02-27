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國際新聞| 據報拜登將發布行政命令，限制中國取得美國重要數據

27/02/2024

．美國拜登政府預計最快本周發布一項行政命令

．限制中國、伊朗、俄羅斯等國家取得美國地理位置、基因組、其他敏感數據的存取權

．報道指這項行政命令主要針對中國

 

據《華盛頓郵報》報道，美國拜登政府預計最快本周發布一項行政命令，限制中國、伊朗、俄羅斯等國家取得美國地理位置、基因組、其他敏感數據的存取權，報道指這項行政命令主要針對中國。

 

　　據《華盛頓郵報》報道，美國拜登政府預計最快本周發布一項行政命令，限制中國、伊朗、俄羅斯等國家取得美國地理位置、基因組、其他敏感數據的存取權，報道指這項行政命令主要針對中國。

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　　此前中國被指通過黑客技術，潛伏美國基建網絡長達五年，及對日本、菲律賓、南韓等國進行網絡攻擊；另外最近網上流傳一批疑似來自一家中國網絡安全公司的文件，文件顯示該公司承包了中國當局對其他國家政府、智庫、企業和慈善機構的網絡間諜任務。中國否認存在對他國進行網絡攻擊行為，反指控美國才是全球最大的「黑客帝國」。


　　不過這項行政命令可能難以實施，因為落實監管的前提是政府有能力追蹤球範圍內的商業資訊流，然而美國政府若大量收集敏感信息，則可能引發民間對政府侵犯個人私隱的質疑，同時也可能加大敏感信息外洩的風險。

 

撰文:經濟通中國組

2024-02-27｜理想美股曾升19% 港股有望跟隨升勢？ | 港交所業績前瞻｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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