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國際新聞| 美宣布調查中國進口汽車國安威脅，或限聯網技術

01/03/2024

．美國白宮29日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查

．可能對華製車輛的聯網技術實施限制性措施

．美國商務部將負責調查可連接互聯網的中國車輛在收集實時數據方面的情況

 

 

 

外電報道，美國白宮29日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查，可能對華製車輛的聯網技術實施限制性措施。

 

 

 

　　外電報道，美國白宮29日宣布就中國進口電動車是否構成國家安全風險展開調查，可能對華製車輛聯網技術實施限制性措施

 

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　　根據該份以總統拜登名義發表的聲明，美國商務部將負責調查可連接互聯網的中國車輛在收集實時數據方面的情況，包括確定相關數據是否包含美國關鍵基礎設施及公民的敏感資料，也會研究車輛內置軟件的遙距自動駕駛功能，可能會構成的國安威脅。


　　白宮官員表示，現在說可能採取什麼行動還為時過早，也不能確定會否禁止中國車輛入口。美國政府根據法律擁有廣泛的權力，政府行動「可能產生巨大影響」。



美商務部60天內徵求意見，考慮起草法規



　　拜登誓言要為汽車工人和中產階級家庭做正確的事。他說，「通過這項行動和其它行動，我們將確保汽車工業的未來將由美國工人在美國創造。」


　　拜登還稱此舉是「前所未有的行動，以確保來自中國等受關注國家的汽車，在美國道路上行駛不會損害我們的國家安全」，並指示商務部「採取行動應對風險」。


　　雖然目前進口到美國的中國製小型汽車，數量相對較少，但美國商務部長雷蒙多強調，有必要了解該些汽車的技術，可以在多大程度上取得大量數據，美國政府會在中國製汽車在美普及並可能威脅到美國人私隱及國家安全之前採取行動。


　　該報道又提到，美國商務部將會在60天內，就中國聯網汽車的潛在風險徵求意見，然後考慮起草法規。


　　中國商務部就此消息回應時指，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，糾正非市場政策和做法，為汽車產業公平競爭和長遠發展創造條件。

 

撰文:經濟通中國組

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