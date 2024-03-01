俄烏戰爭| 普京發表國情咨文，警告北約出兵烏克蘭恐釀核戰

．俄羅斯總統普京警告北約若直接派兵援助烏克蘭，可能引發核衝突

．普京不點名批評法國總統馬克龍

．京隨後列舉了已服役的俄羅斯新型戰略導彈，包括「薩爾馬特」洲際彈道導彈

俄羅斯總統普京周四(29日)在聯邦杜馬發表《國情咨文》，警告北約若直接派兵援助烏克蘭，可能引發核衝突。

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在俄烏戰爭進入第三年之際，普京不點名批評法國總統馬克龍，稱：「有人談到要向烏克蘭派北約軍隊，我們記得以前向我們國家派兵的人最後命運如何，這一次，他們所面臨的後果會悲慘得多。」



他續稱，烏克蘭的美國和歐洲盟友「必須認清，我們也有武器能夠打擊他們領土上的目標，這將構成爆發核衝突，進而毀滅文明的威脅。」普京隨後列舉了已服役的俄羅斯新型戰略導彈，包括「薩爾馬特」洲際彈道導彈。



另一方面，日本宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，包括9名個人、7家公司及TINKOFF銀行。

撰文：經濟通國金組

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