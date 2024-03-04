俄烏開戰| 中方代表晤俄副外長，雙方贊同烏克蘭危機需談判解決

．中國政府歐亞事務特別代表李輝3月2日傍晚抵達莫斯科，開啟烏克蘭危機第二輪穿梭外交

．李輝與俄羅斯副外長加盧津舉行會談，稱愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力

．李輝表示烏克蘭危機全面升級已經滿兩年，歷史經驗表明，任何衝突最終都要靠談判解決

中國政府歐亞事務特別代表李輝3月2日傍晚抵達莫斯科，開啟烏克蘭危機第二輪穿梭外交。他與俄羅斯副外長加盧津舉行會談，稱愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力，中方願推動烏克蘭危機最終政治解決。

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中國外交部指，李輝與加盧津就中俄關係及烏克蘭危機深入交換意見。雙方一致認為，今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年開啟之年，雙方要以兩國元首達成的重要共識為根本遵循，推動雙邊關係繼續向前發展。



李輝表示烏克蘭危機全面升級已經滿兩年，歷史經驗表明，任何衝突最終都要靠談判解決。愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。中方願繼續努力勸和促談，在俄、烏及有關各方之間穿梭斡旋、凝聚共識，推動烏克蘭危機最終政治解決。



加盧津贊同烏克蘭危機最終需要靠談判解決，讚賞中國為此發揮獨特的建設性作用，高度評價中方開展第二輪穿梭外交，希望與中方繼續加強溝通。

撰文:經濟通中國組

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