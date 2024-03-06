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FACEBOOK死機| FB及IG深夜一度死機逾2小時，白宮稱未發現惡意網路活動

06/03/2024

．Meta旗下的Facebook、instagram(IG)、Threads及Facebook Messenger本港時間昨日晚上11時左右發生故障，歷時超過2小時。

．隨後服務中斷兩個多小時後恢復，料全球數以十萬用戶曾受影響。

．美國白宮國家安全委員會發言人表示，已了解事件，目前尚未發現任何具體惡意網路活動。

 

Meta旗下的Facebook、instagram、Threads及Facebook Messenger本港時間昨日晚上11時左右發生故障，故障於歐洲、亞洲及美國出現，歷時超過2小時。

 

　　Meta旗下的Facebookinstagram(IG)ThreadsFacebook Messenger本港時間昨日（5日）晚上11時左右發生故障，故障於歐洲、亞洲及美國出現，歷時超過2小時

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　　Meta發言人Andy Stone凌晨發聲明表示，他們意識到使用者在訪問他們的服務時遇到了困難，並表示正在努力解決這個問題，隨後服務中斷兩個多小時後恢復，料全球數以十萬用戶曾受影響


　　服務故障期間，全球多地用戶帳號突然全數被登出，輸入密碼或更改密碼後仍無法登入；網上不少用戶報告帳戶被強制自動登出，重新登入時，卻顯示帳號密碼錯誤。根據故障追蹤網站Downdetector.com數據顯示，fb故障在本港時間5日晚上11時許開始，收到超過50萬次故障報告；Instagram亦有近8萬次故障報告。


　　美國白宮國家安全委員會發言人表示，已了解事件，目前尚未發現任何具體惡意網路活動。受事故影響，Meta在美股下午交易時段跌約1%。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-03-06｜隔晚美股﹑比特幣齊急回 港股勢跟插？｜跟進兩會相關股｜京東業績前瞻｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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