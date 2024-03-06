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紅海危機| 紅海4條海底光纖電纜受損，暫時對本港的影響有限

06/03/2024

．胡塞武裝行動持續，紅海有4條重要海底光纖電纜受損

．當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐1號」

．環球全域電訊表示，電纜受損暫時對本港的影響有限

 

胡塞武裝行動持續，紅海有4條重要海底光纖電纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐1號」。

 

　　胡塞武裝行動持續，紅海有4條重要海底光纖電纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐1號」。

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　　環球全域電訊表示，電纜受損暫時對本港的影響有限，估計影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量。公司已採取應變措施，制定計劃重新定向數據流量

撰文：經濟通國金組

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