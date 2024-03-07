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國際新聞| 涉偷竊谷歌AI技術返華創業，中國公民在美被起訴

07/03/2024

．一名中國籍軟件工程師丁林葳被指在谷歌工作時，從公司竊取機密AI技術，並利用這些商業機密回國成立自己的初創企業

．他此前於加州紐華克市被捕，遭美國司法部起訴四項貿易機密盜竊罪罪名

．丁林葳在會議上承認擁有谷歌算力平台的技術

 

美國司法部公布，一名中國籍軟件工程師被指在谷歌工作時，從公司竊取機密AI技術，並利用這些商業機密回國成立自己的初創企業。

 

　　美國司法部公布，一名中國籍軟件工程師被指在谷歌工作時，從公司竊取機密AI技術，並利用這些商業機密回國成立自己的初創企業。他此前於加州紐華克市被捕，遭美國司法部起訴四項貿易機密盜竊罪罪名，每項罪名最高可判囚10年和罰款25萬美元。

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　　38歲的丁林葳擁中國國籍，他在2019年獲谷歌聘用為軟件工程師職責包括開發部署在谷歌超級電腦中心的軟件，因此他擁有訪問谷歌機密資料的權限。起訴書稱，丁自2022年5月開始，持續把谷歌內部檔案秘密上傳至其個人谷歌雲端帳戶，此行為長達一年，據稱丁已經上傳了超過500個檔案，其中包含一些谷歌機密資訊。


　　起訴書指控，丁在任職谷歌時已經是一家中國初創科技公司的首席技術官，他曾在2022年10月下旬至翌年3月下旬逗留在中國，參加了該初創公司的投資者會議，他持有該公司20%的股份。不僅如此，丁還秘密地在中國成立了一家AI技術企業，他自己擔任該公司的CEO，並在去年11月舉行了投資者會議，他在會議上承認擁有谷歌算力平台的技術，該公司可以通過「複製升級」，「進一步開發出適合中國國情的算力平台」。


　　聯邦調查局(FBI)局長雷(Christopher Wray)在聲明中，把案件定性為中國偷取美國創新科技的又一個明證。


　　根據網絡資料，內地一家成立於2019年的私隱計算領域初創公司融數聯智，其公司首席技術官的名字與丁林葳相同，網站資料顯示此人曾任Google主任工程師及異構計算研發負責人；另外內地一家AI算力平台初創公司至算科技，其創始人名字與丁林葳相同，資料顯示此人曾在谷歌搭建萬卡級算力平台。

 

撰文：經濟通中國組

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