國際新聞| 涉偷竊谷歌AI技術返華創業，中國公民在美被起訴

．一名中國籍軟件工程師丁林葳被指在谷歌工作時，從公司竊取機密AI技術，並利用這些商業機密回國成立自己的初創企業

．他此前於加州紐華克市被捕，遭美國司法部起訴四項貿易機密盜竊罪罪名

．丁林葳在會議上承認擁有谷歌算力平台的技術

美國司法部公布，一名中國籍軟件工程師被指在谷歌工作時，從公司竊取機密AI技術，並利用這些商業機密回國成立自己的初創企業。他此前於加州紐華克市被捕，遭美國司法部起訴四項貿易機密盜竊罪罪名，每項罪名最高可判囚10年和罰款25萬美元。

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38歲的丁林葳擁有中國國籍，他在2019年獲谷歌聘用為軟件工程師，職責包括開發部署在谷歌超級電腦中心的軟件，因此他擁有訪問谷歌機密資料的權限。起訴書稱，丁自2022年5月開始，持續把谷歌內部檔案秘密上傳至其個人谷歌雲端帳戶，此行為長達一年，據稱丁已經上傳了超過500個檔案，其中包含一些谷歌機密資訊。



起訴書指控，丁在任職谷歌時已經是一家中國初創科技公司的首席技術官，他曾在2022年10月下旬至翌年3月下旬逗留在中國，參加了該初創公司的投資者會議，他持有該公司20%的股份。不僅如此，丁還秘密地在中國成立了一家AI技術企業，他自己擔任該公司的CEO，並在去年11月舉行了投資者會議，他在會議上承認擁有谷歌算力平台的技術，該公司可以通過「複製升級」，「進一步開發出適合中國國情的算力平台」。



聯邦調查局(FBI)局長雷(Christopher Wray)在聲明中，把案件定性為中國偷取美國創新科技的又一個明證。



根據網絡資料，內地一家成立於2019年的私隱計算領域初創公司融數聯智，其公司首席技術官的名字與丁林葳相同，網站資料顯示此人曾任Google主任工程師及異構計算研發負責人；另外內地一家AI算力平台初創公司至算科技，其創始人名字與丁林葳相同，資料顯示此人曾在谷歌搭建萬卡級算力平台。

撰文：經濟通中國組

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