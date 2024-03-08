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國際新聞| 美民主黨參議員致信商務官員要求提高中國電動車關稅

08/03/2024

美國商務部長雷蒙多和美國貿易代表戴琪，要求提高對中國電動汽車的進口關稅

．他們在信中強調，允許接受大量補貼的中國汽車進入美國市場將危及美國汽車製造業

．參議員還要求商務部重點關注高度互聯的中國汽車、以及由中國控制的互聯和自主技術所帶來的潛在進口威脅

 

據《路透》報道，三名來自汽車製造州的參議院民主黨人聯合致信美國商務部長雷蒙多和美國貿易代表戴琪，要求提高對中國電動汽車的進口關稅，以保護美國汽車行業，他們在信中強調，允許接受大量補貼的中國汽車進入美國市場將危及美國汽車製造業，並將導致數千美國人失業。

 

　　據《路透》報道，三名來自汽車製造州的參議院民主黨人聯合致信美國商務部長雷蒙多和美國貿易代表戴琪，要求提高對中國電動汽車進口關稅，以保護美國汽車行業，他們在信中強調，允許接受大量補貼的中國汽車進入美國市場將危及美國汽車製造業，並將導致數千美國人失業

 

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　　參議員還要求商務部重點關注高度互聯的中國汽車、以及由中國控制的互聯和自主技術所帶來的潛在進口威脅。


　　雷蒙多回應指，美國政府對中國汽車進口問題深感擔憂，將盡快識別風險，並將採取任何美方認為涉及國家安全問題的行動。


　　此前兩名共和黨參議員亦提議美國政府立法，尋求提高中國製造汽車的關稅。

 

撰文：經濟通中國組

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