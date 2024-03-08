鳥山明逝世|《龍珠》《IQ博士》漫畫家鳥山明病逝，將低調舉殯

．日本著名漫畫家鳥山明，上周五（1日）因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲

．鳥山明官網周五（8日）發布訃告，表示根據其遺願，將由親友為其舉殯

．他於1984年至1995年在《周刊少年Jump》連載《龍珠》，廣受國內外歡迎，被翻譯成24種語言

創作《龍珠》、《IQ博士》的日本著名漫畫家鳥山明，上周五（1日）因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲，家人將按其遺願低調舉行葬禮。

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鳥山明官網周五（8日）發布訃告，表示根據其遺願，將由親友為其舉殯，謝絕公眾加入，且希望傳媒勿前往採訪。



鳥山明1955年4月5日出身於名古屋市，其妻子也是漫畫家。他於1984年至1995年在《周刊少年Jump》連載《龍珠》，廣受國內外歡迎，被翻譯成24種語言，在全球40國發行，截至2020年單行本累計發行量逾2.6億本。

撰文:經濟通國金組

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