鳥山明逝世| 中國外交部對鳥山明逝世表示深切哀悼，淘寶店《龍珠》漫畫售罄

．中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對鳥山明逝世表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問

．毛寧指，鳥山先生是著名漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎。

．中方期待也相信，日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。

創作《龍珠》、《IQ博士》的日本知名漫畫家鳥山明上周五(1日)因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對鳥山明逝世表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問。毛寧指，鳥山先生是著名漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎。中方期待也相信，日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。

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鳥山明創作的《龍珠》是以中國名著《西遊記》為背景。



另外，淘寶天貓方面公布數據，鳥山明病逝消息今日上午公布後，《龍珠》漫畫、手辦周邊等搜索量暴漲，其中《龍珠》漫畫今日下午登上淘寶熱搜第2位。許多網民因擔心《龍珠》漫畫之後會絕版而爭相搶購，一些淘寶店的《龍珠》漫畫直接售罄。



內媒《新浪科技》引述淘寶商家「中華商務圖書專營店」店主稱，店內一直有售賣正版《龍珠》漫畫，銷量一直較為穩定，但自今日上午開始，進店量、下單量激增，「今天下單的人全是買《龍珠》漫畫的，賣爆了，目前兩套大全套已經賣空了，只能開預售了」。

撰文：經濟通中國組

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