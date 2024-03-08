  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

鳥山明逝世| 中國外交部對鳥山明逝世表示深切哀悼，淘寶店《龍珠》漫畫售罄

08/03/2024

．中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對鳥山明逝世表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問

．毛寧指，鳥山先生是著名漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎。

．中方期待也相信，日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。

 

創作《龍珠》、《IQ博士》的日本知名漫畫家鳥山明上周五(1日)因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對鳥山明逝世表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問。毛寧指，鳥山先生是著名漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎。中方期待也相信，日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。

 

　　創作《龍珠》、《IQ博士》的日本知名漫畫家鳥山明上周五(1日)因急性硬膜下血腫病逝，終年68歲。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對鳥山明逝世表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯的慰問。毛寧指，鳥山先生是著名漫畫家，他的作品在中國也深受歡迎。中方期待也相信，日本會有更多的有識之士積極投身中日文化交流和兩國友好事業。

推薦閱讀:

新地(16)於洗衣街建320米高地標商廈，總投資逾百億

新地(00016)去年斥資47.29億元投得的旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地，設計方案曝光。新地執行董事陳康祺表示，集團將項目打造成旺角的「Green Heart」........

【２３條】廠商會歡迎政府提交條例草案，稱有助提振營商信心

香港中華廠商聯合會指，歡迎特區政府所提交的《維護國家安全條例草案》，並認為行政會議和立法會高效地審議草案是兌現民意的做法........

　　鳥山明創作的《龍珠》是以中國名著《西遊記》為背景。


　　另外，淘寶天貓方面公布數據，鳥山明病逝消息今日上午公布後，《龍珠》漫畫、手辦周邊等搜索量暴漲，其中《龍珠》漫畫今日下午登上淘寶熱搜第2位。許多網民因擔心《龍珠》漫畫之後會絕版而爭相搶購，一些淘寶店的《龍珠》漫畫直接售罄。


　　內媒《新浪科技》引述淘寶商家「中華商務圖書專營店」店主稱，店內一直有售賣正版《龍珠》漫畫，銷量一直較為穩定，但自今日上午開始，進店量、下單量激增，「今天下單的人全是買《龍珠》漫畫的，賣爆了，目前兩套大全套已經賣空了，只能開預售了」。

 

撰文：經濟通中國組

2024-03-08｜港股續日升日跌未擺脫區間上落 比特幣創新高後急回可視為吸納時機？｜#李澤銘 #直播｜普通話Friday｜hot talk 1點鐘 (普通話節目/繁中字幕)

 

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

6.190

異動股

08098

昌利控股

0.108

異動股

00434

博雅互動

1.730

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,722.69
    -68.66 (-0.177%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,123.69
    -33.67 (-0.653%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,085.11
    -188.26 (-1.157%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升61.702
變動率︰+2.380%
較港股︰+0.33%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升10.526
變動率︰+2.280%
較港股︰+0.63%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌77.812
變動率︰-1.485%
較港股︰-0.43%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.545
變動率︰-1.506%
較港股︰-6.96%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升11.130
變動率︰+5.000%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.940
變動率︰+4.509%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.820
變動率︰-3.352%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌110.340
變動率︰-5.805%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升256.620
變動率︰+5.770%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌994.330
變動率︰-5.066%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌875.280
變動率︰-5.548%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.300
變動率︰-6.522%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2024 14:48 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/03/2024 14:48 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 6.190
  • 08098 昌利控股
  • 0.108
  • 02442 怡俊集團控股
  • 2.150
  • 03330 靈寶黃金
  • 2.310
  • 01613 協同通信
  • 0.650
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 94.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.430
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 166.700
  • 目標︰$180.00
  • 09699 順豐同城
  • 8.360
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 17.960
  • 目標︰$17.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 00941 中國移動
  • 67.700
  • 00001 長和
  • 40.500
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 25.600
  • 目標︰$29.00
  • 01299 友邦保險
  • 61.500
  • 目標︰$67.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.229
即時重點新聞

08/03/2024 18:30  【大國博弈】中國傳籌備逾二千億人幣半導體基金，應對美收緊限制

08/03/2024 14:46  【恒大困局】消息：恒大清盤人聘請3家律師行為清盤程序提供諮詢

08/03/2024 17:33  【２３條】立法會罕有地本周六、日加開會議，全速審議草案

08/03/2024 16:21  《盤後部署》恒指料挑戰16800，新世界有望反彈，先試10元

08/03/2024 16:32  【高息定存】工銀亞洲推港元定存優惠，128日平均4.46厘

08/03/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒７８億元，買中海油沽盈富

08/03/2024 08:30  【大行炒Ｄ乜】富瑞砍龍湖目標價逾半，高盛調高三大電訊商目標價

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

08/03/2024 16:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２００，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人大今年制定金融穩定法，代表倡延A股交易時間 新文章
人氣文章

新聞>數碼新動力

「香港綠色周」圓滿落幕 數碼港積極推動綠色金融及科技應用新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打｜港股繼續窄幅上落，100天線為轉勢關鍵（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】中國出口大放異彩，貿易壁壘山雨欲來
人氣文章

著數速遞

美亞廚具年度開倉低至2折！最平$15有交易！陽極氧化湯鍋勁減$1,500 / $29入手迷你煎鍋 / $119買不黏萬用鍋
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

檢討特區政府投資策略
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

約會次數明顯減少、愛計較錢銀？分手3大徵兆，看他是否正在淡出這段情！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

觀《只是影畫》有感！遇上寡言的楊東龍，紀錄片該如何體現創作人的初心？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
半年無運動復操！內地男健身2小時推胸600下即發燒、全身乏力、小便茶色！確診橫紋肌溶解症！肝腎功能全超出正常值
人氣文章
英國醫療 | 醫院急症室新規定遭狠批！病人求醫要填達14頁身體狀況問卷分流？醫護人員親證「流住血都要填」新文章
人氣文章
癌症治療 | 砒霜可治癌？內地醫生「以毒攻毒」治血癌病人！頭暈、乏力症狀消失、白細胞漸恢復正常，脫離生命危險？即睇血癌6大血癌病徵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事08/03/2024
神州經脈 | 人大今年制定金融穩定法，代表倡延A股交易時間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金